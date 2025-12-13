Спортът по ТВ в събота (13 декември)

10.15 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
11.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт1
11.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Сент Мориц, спускане, жени - Евроспорт 1
12.00 Футбол: Славия – ЦСКА 1948 - Диема спорт
12.20 Сноуборд: СК в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени - Евроспорт 2
13.00 Биатлон: СК в Хохфилцен, преследване, мъже - Евроспорт 1
13.45 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1
14.00 Футбол: Арминия – Кайзерслаутерн - Нова спорт
14.00 Футбол: Карлсруе – Падерборн - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Норич – Саутхемптън - Диема спорт 2
15.00 Футбол: Спартак Варна – Ботев Пловдив - Диема спорт
15.00 Футбол: Атлетико – Валенсия - МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Shoot Out, трети кръг - Евроспорт 1
15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени - Евроспорт 2
16.00 Футбол: Торино – Кремонезе - МАХ Спорт 3
16.30 Футбол: Айнтрахт – Аугсбург - Нова спорт
16.35 Ски скокове: СК в Клингентал, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Ливърпул – Брайтън - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Челси – Евертън - Диема спорт 3
17.15 Футбол: Майорка – Елче - МАХ Спорт 4
18.00 Футбол: ЦСКА – Локомотив София - Диема спорт
18.30 Сноуборд: СК, паралелен слалом - БНТ 3
18.30 Ски бягане: СК в Давос, спринт, мъже и жени - Евроспорт 2
19.00 Футбол: Парма – Лацио - МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол: Монца – Гротадзолина - МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол: Берое – Нефтохимик - МАХ Спорт 2
19.00 Сноуборд: СК в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2
19.30 Футбол: Барселона – Осасуна - МАХ Спорт4
19.30 Футбол: Бърнли – Фулъм - Диема спорт2
19.30 Футбол: Байер – Кьолн - Диема спорт 3
20.00 Футбол: Мец – ПСЖ - Нова спорт
20.45 Снукър: Shoot Out, четвърти кръг - Евроспорт 1
21.00 Футбол: ПСВ Айндховен – Хераклес - Ринг тв
21.00 Баскетбол: Гран Канария – Баскония - Диема спорт
21.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", втори ден - Евроспорт 2
21.30 Футбол: Хановер – Бохум - Диема спорт 3
21.30 Волейбол: световно клубно първенство, жени - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: Аталанта – Каляри - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Хетафе – Еспаньол - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Арсенал – Уулвърхемптън - Диема спорт 2
22.05 Футбол: Париж – Тулуза - Нова спорт
22.30 Хокей: НХЛ, НЙ Айлендърс – Тампа Бей - МАХ Спорт 2
23.00 Футбол: Спортинг – Авеш - Ринг тв
