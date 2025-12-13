Новини
Спортът по ТВ в събота (13 декември)

13 Декември, 2025 09:43 547 0

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в събота (13 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.15 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал д`Изер, първи манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

11.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт1

11.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Сент Мориц, спускане, жени - Евроспорт 1

12.00 Футбол: Славия – ЦСКА 1948 - Диема спорт

12.20 Сноуборд: СК в Червиния, сноуборд крос, мъже и жени - Евроспорт 2

13.00 Биатлон: СК в Хохфилцен, преследване, мъже - Евроспорт 1

13.45 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал д`Изер, втори манш, гигантски слалом, мъже - Евроспорт 1

14.00 Футбол: Арминия – Кайзерслаутерн - Нова спорт

14.00 Футбол: Карлсруе – Падерборн - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Норич – Саутхемптън - Диема спорт 2

15.00 Футбол: Спартак Варна – Ботев Пловдив - Диема спорт

15.00 Футбол: Атлетико – Валенсия - МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Shoot Out, трети кръг - Евроспорт 1

15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени - Евроспорт 2

16.00 Футбол: Торино – Кремонезе - МАХ Спорт 3

16.30 Футбол: Айнтрахт – Аугсбург - Нова спорт

16.35 Ски скокове: СК в Клингентал, голяма шанца, мъже - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Ливърпул – Брайтън - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Челси – Евертън - Диема спорт 3

17.15 Футбол: Майорка – Елче - МАХ Спорт 4

18.00 Футбол: ЦСКА – Локомотив София - Диема спорт

18.30 Сноуборд: СК, паралелен слалом - БНТ 3

18.30 Ски бягане: СК в Давос, спринт, мъже и жени - Евроспорт 2

19.00 Футбол: Парма – Лацио - МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол: Монца – Гротадзолина - МАХ Спорт 1

19.00 Волейбол: Берое – Нефтохимик - МАХ Спорт 2

19.00 Сноуборд: СК в Кортина д`Ампецо, паралелен гигантски слалом, мъже и жени - Евроспорт 2

19.30 Футбол: Барселона – Осасуна - МАХ Спорт4

19.30 Футбол: Бърнли – Фулъм - Диема спорт2

19.30 Футбол: Байер – Кьолн - Диема спорт 3

20.00 Футбол: Мец – ПСЖ - Нова спорт

20.45 Снукър: Shoot Out, четвърти кръг - Евроспорт 1

21.00 Футбол: ПСВ Айндховен – Хераклес - Ринг тв

21.00 Баскетбол: Гран Канария – Баскония - Диема спорт

21.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл", втори ден - Евроспорт 2

21.30 Футбол: Хановер – Бохум - Диема спорт 3

21.30 Волейбол: световно клубно първенство, жени - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: Аталанта – Каляри - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Хетафе – Еспаньол - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Арсенал – Уулвърхемптън - Диема спорт 2

22.05 Футбол: Париж – Тулуза - Нова спорт

22.30 Хокей: НХЛ, НЙ Айлендърс – Тампа Бей - МАХ Спорт 2

23.00 Футбол: Спортинг – Авеш - Ринг тв


