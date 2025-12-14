Новият в ЦСКА идва като свободен агент

Първото зимно попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита пристига в клуба като свободен агент, разкриха в родината му Колумбия. Крилото подписа договор за три години с "червените".
Пиедраита за последно е играл под наем в аржентинския Химнасия Ла Плата от Депортиво Перейра. Фланговият нападател е отказал да подпише договор с Химнасия, където игра през тази година, а контрактът му с Депортиво Перейра е изтекъл.
Интерес към Пиедраита е имало от Атлетико Букараманга.
В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.
El extremo Alejandro Piedrahita (23) fue oficializado por su nuevo equipo el CSKA Sofía de la primera división de Bulgaria, llega libre de Gimnasia y Esgrima de la Plata. El jugador era uno de los intereses de Leonel Álvarez para @ABucaramanga en 2026. pic.twitter.com/XTKDrHw5uh— DOGOR BiG (@DOGORBiG) December 13, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #7
08:31 14.12.2025
2 ЧервениСмешници
08:34 14.12.2025
3 Привличат се червените педреита
09:14 14.12.2025
4 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
09:21 14.12.2025
5 И ТИ ЩЕ ВКАРАШ НА ПОДУЯНЕ
09:21 14.12.2025
6 сам у рай
Дай направо 666, оле!
09:23 14.12.2025
7 АУДИ
До коментар #1 от "Левски 1914":То и Спартак не е уефски
09:28 14.12.2025