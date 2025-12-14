Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новият в ЦСКА идва като свободен агент

Новият в ЦСКА идва като свободен агент

14 Декември, 2025 08:30 870 7

  • цска-
  • алехандро пиедраита-
  • футбол-
  • ново попълнение

Крилото подписа договор за три години с "червените"

Новият в ЦСКА идва като свободен агент - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първото зимно попълнение на ЦСКА Алехандро Пиедраита пристига в клуба като свободен агент, разкриха в родината му Колумбия. Крилото подписа договор за три години с "червените".

Пиедраита за последно е играл под наем в аржентинския Химнасия Ла Плата от Депортиво Перейра. Фланговият нападател е отказал да подпише договор с Химнасия, където игра през тази година, а контрактът му с Депортиво Перейра е изтекъл.

Интерес към Пиедраита е имало от Атлетико Букараманга.

В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    5 7 Отговор
    Литекс не е цска!

    Коментиран от #7

    08:31 14.12.2025

  • 2 ЧервениСмешници

    4 8 Отговор
    хаха, струващата милиони звезда идва като свободен агент ...........

    08:34 14.12.2025

  • 3 Привличат се червените педреита

    2 4 Отговор
    Само педреита намирате, а кой ще играе футбол

    09:14 14.12.2025

  • 4 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    7 1 Отговор
    ДОКОГА С УСЛОВНИ ЛИЦЕНЗИ ? ШИШИ И ТИКВУН НЕ СА ВЕЧНИ И ФАЛИТА ИДЕ

    09:21 14.12.2025

  • 5 И ТИ ЩЕ ВКАРАШ НА ПОДУЯНЕ

    6 1 Отговор
    Бием ги сато тупани редовно !!

    09:21 14.12.2025

  • 6 сам у рай

    2 2 Отговор
    Какъв е този номер 77 бре?
    Дай направо 666, оле!

    09:23 14.12.2025

  • 7 АУДИ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    То и Спартак не е уефски

    09:28 14.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ