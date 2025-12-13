Столичното дерби ЦСКА - Локомотив София ще се изиграе днес

ЦСКА посреща Локомотив София в третия мач от съботната програма на 1/8 финалите в Sesame Купа на България. Двубоят на Националния стадион “Васил Левски” започва в в 18:00 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски. Срещата ще се предава на живо по Диема спорт.

ЦСКА се класира сред най-добрите 16 в турнира след успех с 2:1 при гостуването на Севлиево. “Армейците” приключиха есенния дял на първенството като пети с 31 точки, като направиха изключително представяне след пристигането на Христо Янев и записаха сумарно 12 мача без загуба във всички турнири. Забавен факт е, че повторният дебют на Янев начело на ЦСКА дойде именно при последната среща между “армейци” и “железничари”, играла се преди три месеца край “Илиянци”. Със сигурност аут от състава са възстановяващите се Георги Чорбаджийски и Мартин Стойчев.

Локомотив стана 1/8 финалист в Sesame Купа на България след драматичен успех с 3:2 при визитата на Рилски спортист Самоков. “Червено-черните” приключиха 2025 г. в efbet Лига като осми с 26 точки, записвайки добра серия от четири срещи без загуба - 3 победи и 1 реми. С контузии и извън сметките на Станислав Генчев са Анте Аралица, Митко Митков и Симеон Славчев, а все още без картотека е Джордън Ибе.

Последният мач между двата тима се игра през месец септември в столичния квартал “Надежда”, където Локомотив София и ЦСКА завършиха при равенство 1:1. Георги Минчев от дузпа за домакините и Йоанис Питас за “армейците” се разписаха в срещата.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача, както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.