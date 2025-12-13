Новини
Жребият за 1/4 финалите за Купата на България ще се тегли през идната седмица

13 Декември, 2025 13:08 347 0

Това ще стане в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна

Снимка: Факти.БГ
Българската професионална футболна лига информира, че жребият за ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ на SESAME Купа България, ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

В този етап ще участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.

Жребият е ПЪЛЕН, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.


