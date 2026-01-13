Новини
Сензация за Купата на Франция: ПСЖ е елиминиран от градския си съперник

13 Януари, 2026 06:32 568 0

Пари ФК се реваншира за загубата в градското дерби в Лига 1 миналата седмица

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен отпадна шокиращо още на 1/16-финалите за Купата на Франция, след като загуби с 0:1 градското дерби срещу Париж ФК на „Парк де Пренс“. Герой за гостите стана Жонатан Иконе.

Иконе изобщо не бе предвиден като ключова фигура в мача, след като започна от пейката. Той се появи на терена в 40-ата минута, заменяйки контузения Гори, но се превърна в кошмар за шампионите. В 74-ата минута, след бърза контраатака, бившият футболист на Фиорентина се включи отлично в наказателното поле и хладнокръвно реализира победния гол.

Любопитното е, че попадението дойде само десетина минути след като треньорът на ПСЖ Луис Енрике пусна в игра звездите си Усман Дембеле, Дезире Дуе и Нуно Мендеш. Испанският наставник бе заложил на сериозен ротационен състав, оставяйки извън стартовите 11 и Маркиньос, и Жоао Невеш, но включването на титулярите не помогна.

Така Купата на Франция остава без своя носител на трофея още в ранна фаза. За Париж ФК това е исторически успех – първа победа над големия градски съперник в официален мач и сладък реванш само осем дни след загубата с 1:2 от ПСЖ в първенството.


