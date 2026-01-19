Сенегал триумфира в Купата на африканските нации ВИДЕО

Сенегал спечели с 1:0 срещу Мароко във финала за Купата на африканските нации и триумфира с континенталния трофей за втори път в своята история, предаде sportal.bg.

Единственото попадение в срещата бе дело на Пап Гей (94’) в началото на първото продължение.

Срещата в Рабат ще остане в историята с изключително драматичното си развитие най-вече в края на двубоя. Двата тима изиграха сравнително равностоен мач с по два по-сериозни пропуска, за да се стигне до последните минути на редовното време.

Тогава първо бе отменен гол на “Лъвовете на Теранга”, а в последните секунди на добавеното време се стигна до дузпа в полза на домакините. Това предизвика небивал хаос на терена, а в крайна сметка селекционерът на сенегалския тим ПапеТиау изведе своя отбор от терена. Цирковете продължиха около 20 минути, за да се върнат в крайна сметка футболистите на Сенегал на терена.

Браим Диас направи изключително слабо изпълнение и пропусна, а срещата бе решена след продължения. Това бе втори триумф на “Лъвовете на Теранга” в Купата на африканските нации след 2021 година.

Първата по-интересна ситуация в двубоя дойде в петата минута, когато Садио Мабе се справи на фланга с Ашраф Хакими и спечели корнер. Последвалото изпълнение преодоля купа от футболисти и бе засечен на задна греда от Пап Гей, но Ясин Буну успя инстинктивно да отрази удара на голлинията. Домакините отговориха с изстрел на Исмаел Сайбари, който влезе добре в наказателното поле, но впоследствие не успя да уцели рамката на вратата.

Постепенно двата отбора започнаха да разиграват в по-дълги периоди от време в опит да намалят темпото и възможностите за грешки. Въпреки това “лъвовете от Теранга” водеха играта, докато мароканците опитваха по-често да отнемат около средата на терена и да осъществяват атаки на скорост.

Първото официално предупреждение в двубоя дойде в средата на първата част, когато Ламин Камара фаулира грубо Нийл Ел Айнауи. Футболистите на ПапеТиау владееха топката повече, но и двата отбора не успяваха да застрашат сериозно противника, тъй като високата преса демонстрирана и от двете единайсеторки водеше до чести грешки при изнасянето на кълбото в предни позиции.

Футболистите на Сенегал направиха нов феноменален пропуск в 38-ата минута, когато Николас Джаксън демонстрира отлична визия на терена и с дълъг пас от центъра на терена успя да намери нахлуващия на скорост Илиман Ндиайе. Крилото на Евертън се озова очи в очи с вратаря на Мароко и стреля, но Боно отново демонстрира изключителен рефлекс и този път с крак спаси.

Само минута по-късно “Атласките лъвове” също имаха своя добра възможност след центриране на Ез Абде от крилото, но НаифАгер се размина с топката само на няколко метра от голлинията. Малко след това Ламин Камара бе принуден да направи изключителен шпагат на ръба на грубостта на границата на пеналта точно преди Сайбари да отправи изстрел. В началото на добавеното време на първата част Садио Мане демонстрира своята скорост и нахлу в наказателното поле, но бе блокиран от бранител в бяло.

Футболистите на Уалид Рераги започнаха доста по-енергично втората част и още в първите пет минути стигнаха до два корнера и фал пред наказателното поле, но и трите изпълнения не донесоха очакваната опасност за вратата на Менди.

Футболистите на Сенегал успяха да удържат първоначалния устрем след почивката на Мароко и постепенно отново изнесоха играта в по-предни позиции. Това даде възможност за отлична бърза атака на мароканците по десния фланг в 58-ата минута, когато Билал Ел Ханус намери по великолепен начин нахлуващия на скорост Аюб Ел Кааби, но нападателят на Олимпиакос прати кълбото покрай дясната греда.

В 63-ата минута домакините направиха нов сериозен пропуск, след като отново Ел Кааби се озова в отлична позиция в наказателното поле, но намери тялото на бранител. Топката се отклони в краката на Аз Абде, който не успя да намери почти опразнената врата от добра позиция. В 70-ата минута при статично положение се стигна до тежък сблъсък, при който сериозно пострада Нийл Ел Айнауи.

Първите промени в двубоя дойдоха чак в 77-ата минута и бяха предприети от наставника на СенегалПапеТиау. Само няколко минути по-късно от скамейката на Мароко също отговориха с две промени. В следващите минути отново играчите в зелено вдигнаха оборотите и пренесоха действията около наказателното поле на домакините, но отново липсваше качествен завършващ удар.

В последната минута на редовното време двата тима си размениха по още една опасност. Особено опасен бе ударът на Пап Гей, но отново Бону се прояви отлично. Тимът на Сенегал стигна до попадение в добавеното време, когато Абдуалай Сек стреля с глава в гредата след корнер, топката отскочи и бе довкарана от негов съотборник. Реферът веднага даде сигнал за нарушение, тъй като Сек свали Ашраф Хакими на земята при своя удар.

В добавеното време на срещата мароканците отново стигнаха до корнер, а при центрирането Малик ДиуфБраим Диас бе повален в наказателното поле след дърпане на фланелката. Първоначално Жан-Жак Гамбо не даде никакъв сигнал, но той бе привикан от ВАР, което от своя страна доведе до истински хаос на терена и около таблото.

Реферът посочи бялата точка след преглед на положението на монитор. Това доведе до още повече нерви и разговори на терена и край тъчлинията. Тогава селекционерът на СенегалПапеТиау нахлу на игралното поле и опита да извади своя отбор. Капитанът на тима Садио Мане се противопостави на треньора и опита да убеди съотборниците си, че трябва да останат на терена.

Това доведе до безпрецедентно забавяне на срещата с над 20 минути. След цялата драма в крайна сметка топката бе дадена на Браим Диас, който застана на топката, но изпълни изключително слабо, буквално подавайки на вратаря Едуар Менди. Веднага след това бе свирен край на редовното време, а срещата отиде в продължения.

“Лъвовете от “Теранга” започнаха добавените 30 минути окрилени от пропусната в края на редовното време дузпа и успяха да стигнат до откриване на резултата само пет минути по-късно. Добро разиграване в центъра прати топката към Пап Гей, той на скорост се вряза в наказателното поле и отправи блестящ удар, който бе абсолютно неспасяем за Боно за 1:0.

Веднага мароканците опитаха да отговорят с няколко добри атаки, а селекционерът на тима направи бързи промени, за да освежи своята единайсеторка. В този момент над стадиона в Рабат заваля и дъжд, за да направи драмата пълна. В 104-ата минута резервата Юсеф Ен-Несири получи отлично центриране и плонжира, но ударът му премина покрай дясната греда на Менди. В края на първото продължение играч на Сенегал се вряза в наказателното поле, но бе блокиран в последния момент.

Мароканците пропуснаха отлична възможност да възстановят равенството в самото начало на второто продължение, когато след корнер топката бе намерена с глава от Найеф Агер, който нацели напречната греда. Малко след това Усама Таргалин стреля опасно от фал, но право в ръцете на Менди. Играчите на Сенегал направиха нов огромен пропуск минута по-късно, когато Боно се намеси решително на два пъти.

Първият път спаси удар на останалия очи в очи с него Шериф Ндиайе и втори път при опит на играча на играча да стреля втори път в опразнената врата. В последните минути отново тимът на Сенегал имаше по-добри възможности, но в крайна сметка до ново попадение не се стигна, а “лъвовете на Теранга” триумфираха с трофея в Купата на африканските нации за втори път в своята история.