От 10 до 25 евро ще бъдат билетите за Суперкупата

15 Януари, 2026 16:47 496 5

  • българската професионална футболна лига-
  • билети-
  • суперкупата на българия-
  • национален стадион васил левски-
  • лудогорец-
  • левски

Пропуските ще бъдат пуснати в продажба на 16 януари - петък

От 10 до 25 евро ще бъдат билетите за Суперкупата - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската професионална футболна лига информира, че на 16 януари (петък) в 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за мача за Суперкупата на България.

Срещата ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на Национален стадион "Васил Левски" и ще противопостави един срещу друг отборите на Лудогорец Разград и Левски София.

На първоначален етап билетите ще бъдат пуснати в продажба само в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Символичен домакин на срещата е Лудогорец Разград. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

Блок 9 на Сектор А

Блок 44 на Сектор Г

Привържениците на ПФК Левски София ще заемат:

Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А

както и целите Сектор Б и Сектор В

- Сектор А – 25 евро
- Сектор В – 15 евро
- Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

БПФЛ си запазва правото, при засилен интерес, да отвори допълнителни блокове на стадиона.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Това колко е в български пари?

    16:49 15.01.2026

  • 2 дон Вито

    1 1 Отговор
    Сега ще си напечатам 25 евро.
    На цяло.
    Мухахахаха....

    16:49 15.01.2026

  • 3 Бешикташ Ардино

    0 1 Отговор
    ДПС Левски София срещу ДПС Лудогорец Разград

    16:51 15.01.2026

  • 4 Фергюсън

    0 0 Отговор
    На спалнята ми да играят няма да ги гледам ,само да не ме настъпват.

    17:00 15.01.2026

  • 5 Просто човек

    0 0 Отговор
    Браво! Заговорихте в €€€ 🇪🇺

    17:21 15.01.2026

