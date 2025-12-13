Новини
Крипто компанията Tether иска Ювентус

13 Декември, 2025 13:37 533 0

Предложението предвижда придобиването на целия дял на Exor в клуба

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Семейство Аниели няма намерение да продава акциите си в италианския гранд Ювентус на крипто групата Tether или на когото и да било друг, съобщиха източници, близки до холдинговата компания на семейството Exor, след като Tether направи оферта за най-исторически успешния футболен клуб в Италия, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Tether направи предложение до Exor за закупуване на целия ѝ дял в клуба от Серия А, базиран в Торино.

Tether има дял от над 10% в Ювентус и е вторият по големина акционер след Exor.

Предложението им предвижда придобиването на целия дял на Exor в клуба, представляващ 65,4% от общия акционерен капитал, заяви Tether в прессъобщение, без да разкрива цената, на която иска да закупи акциите.

Компанията добави, че ще направи публично предложение за закупуване на останалите акции на Ювентус на същата цена, предложена на Exor.

Крипто групата възнамерява да инвестира 1 милиард евро в подкрепа на клуба, ако придобиването бъде завършено, съобщиха от компанията.

Главният изпълнителен директор на Exor Джон Елкан заяви през ноември, че семейство Аниели няма намерение да продава акции в Ювентус. Връзките на семейството с клуба от Торино датират от 1923 г., когато Едоардо Аниели става председател.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
