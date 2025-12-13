Нови две победи на Европейското първенство по бокс до 17 години и първа възможност за медал

Николай Карабойков ще влезе в сблъсък за медал днес на Европейското първенство по бокс до 17 години в Киенбаум. На ринга в Германия талантът ни ще се изправи срещу Шалва Беридзе. Мачът е в категория до 48 килограма и ще се проведе в обедната сесия на ринг А. Двубоят е 12-ти в програмата, а при победа Карабойков ще се класира за полуфинал и ще си осигури минимум бронзово отличие.

Още двама наши таланти имат шанс да вземат медали от Киенбаум. Под наставленията на Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов те постигнаха победи в петък и се класираха за четвъртфиналите.

В категория до 57 килограма Христо Тасков наложи волята си над Адам Пера. Талантът ни се справи с боксьора от Израел след 4:1 съдийски гласа и се класира за четвъртфиналите. Там в неделя той ще срещне Даниеле Фаби (Италия) и при успех ще си осигури минимум бронзово отличие.

Втора победа на сметката си постигна и Ивайло Колев. В категория до 60 килограма той сломи много коравия хърватин Петар Кърпан. В оспорвана среща националът ни успя да преодолее съперника с 3:2 гласа и също е на четвъртфиналите. Утре той ще се изправи срещу Шахин Асланов (Азербайджан) за място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Ален Филипов (52 кг) приключи участието си след поражение от Олексий Колбая (Украйна), а Антонио Боцев (70 кг) отстъпи на англичанина Люк Муур.