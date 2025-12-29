Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Антъни Джошуа загуби почти половината от приходите си след мача с Джейк Пол

Антъни Джошуа загуби почти половината от приходите си след мача с Джейк Пол

29 Декември, 2025 07:23 1 583 4

  • антъни джошуа -
  • данъци-
  • бокс-
  • сащ

Тежки международни данъци намалиха сумата от 93 милиона долара

Антъни Джошуа загуби почти половината от приходите си след мача с Джейк Пол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Въпреки че споразумението за равноправно разпределение на приходите от последния му бой гарантираше на Антъни Джошуа около 93 милиона долара, значителна част от сумата беше погълната от данъци.

В САЩ Джошуа бе облаган с данък върху доходите заради провеждането на боя на американска територия, което му коства около 34 милиона долара. След завръщането си във Великобритания, допълнителен данък върху доходите остави боксьора с около 49 милиона долара – значително по-малко от приходите на съперника му Джейк Пол, който е плащал данъци само в родината си.

Тази ситуация подчертава колко значителен може да бъде ефектът от международното данъчно облагане при големи спортни събития.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    0 1 Отговор
    Жив да го оплачеш

    07:49 29.12.2025

  • 2 Рамбо Силек

    6 1 Отговор
    Изпратеният западен капитализъм налива милиони в ръцете на едни, а милиони други хора на планетата тънат в мизерия и нищета.

    Коментиран от #3

    07:56 29.12.2025

  • 3 Рамбо Силек

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо Силек":

    Извратеният

    07:58 29.12.2025

  • 4 Разбирам защо

    4 0 Отговор
    Кобрата все пада. С тия данъчни ставки просто е по-добре само да поддържа форма без да побеждава!

    07:58 29.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ