Антъни Джошуа загуби почти половината от приходите си след мача с Джейк Пол

Въпреки че споразумението за равноправно разпределение на приходите от последния му бой гарантираше на Антъни Джошуа около 93 милиона долара, значителна част от сумата беше погълната от данъци.

В САЩ Джошуа бе облаган с данък върху доходите заради провеждането на боя на американска територия, което му коства около 34 милиона долара. След завръщането си във Великобритания, допълнителен данък върху доходите остави боксьора с около 49 милиона долара – значително по-малко от приходите на съперника му Джейк Пол, който е плащал данъци само в родината си.

Тази ситуация подчертава колко значителен може да бъде ефектът от международното данъчно облагане при големи спортни събития.