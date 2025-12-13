Новини
Лацио триумфира над Парма въпреки двама изгонени

13 Декември, 2025 21:35 441 0

Тиджани Нослин се превърна в герой

Лацио триумфира над Парма въпреки двама изгонени - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лацио надви Парма с минималното 1:0 насред "Енио Тардини", въпреки че завърши срещата с едва девет души на терена.

Драмата започна още преди почивката, когато Матиа Дзакани напусна преждевременно играта след директен червен картон, оставяйки "орлите" в числено неравенство.

Ситуацията за римляните се усложни още повече в 78-ата минута – Тома Башич също бе отстранен заради грубо нарушение, което принуди тима на Маурицио Сари да доиграе мача с двама по-малко.

Въпреки тежките обстоятелства, Лацио не се предаде. В 82-ата минута резервата Тиджани Нослин се превърна в герой, след като реализира единственото попадение в срещата и донесе безценни три точки на своя отбор.

С този успех "лациалите" се изкачиха на осмата позиция във временното класиране, събирайки 22 точки. За сметка на това, Парма остава на 17-о място с 14 точки и ще трябва да търси спешно изход от кризата.


