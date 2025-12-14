Лучано Спалети: Никой няма да ме убеди, че тези футболисти не са добри

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети приветства решението на Джон Елкан и семейство Аниели да не продават мажоритарния си дял в клуба от Серия А и заяви, че сега зависи от тези, които са във футболния екип, да изградят по-добро бъдеще, пише агенция Reuters.

Холдинговата компания на семейство Аниели - Exor, отхвърли оферта от крипто фирмата Tether да купи целия ѝ дял в най-успешния клуб на Италия.

„Ювентус е част от моето семейство от 102 години“, казва главният изпълнителен директор на Exor Джон Елкан във видеоклип, публикуван на уебсайта на Ювентус и добавя:

„Юве е част от много, много по-голямо семейство, семейството на Бианконерите, съставено от милиони фенове в Италия и по света, които обичат клуба така, както обичате хората, които са най-близо до вас. С тази страст наум, с тази любовна история, която ни обединява повече от век, като семейство продължаваме да подкрепяме нашия отбор и да гледаме към бъдещето, за да изградим печеливш Ювентус.“

Тимът на Ювентус спечели последната от своите 36 титли в елита на Италия през 2020 година - при деветия си пореден триумф със Скудетото - и оттогава не успява да се пребори за трофея, изпреварван от отбори като Интер и Милан, както и Наполи.

Спалети се присъедини към Ювентус в края на октомври и е петият треньор, назначен след този последен успех, но има малко признаци за обрат в съдбата на клуба, тъй като в момента Ювентус е седми в класирането на 8 точки зад лидера Милан.

„Въпреки че съм тук от кратко време, мисля, че мога да включа целия състав в този разговор“, заяви Лучано Спалети на пресконференция преди мача срещу Болоня в неделя и продължи:

„Удовлетворяващо е отново да чуя за силата и страстта, които Джон Елкан и семейството изпитват към този клуб. Ясно е, че от нас зависи да придадем съдържание и солидност на тази страст, като почетем миналото и изградим бъдеще на същото ниво или дори по-добро.“

Спалети подписа договор с гранда от Торино до края на сезона и ако титлата изглежда недостижима, то осигуряването на място в Шампионската лига през следващия сезон вероятно ще бъде минимумът, необходим за подновяване на контракта му.

От пристигането на специалиста тимът на Ювентус спечели два от пет мача от първенството на Италия, с което се отдалечи още повече от върха, но треньорът отказва да повярва, че няма достатъчно силен състав, за да обърне ситуацията.

„Никой няма да ме убеди, че тези футболисти не са добри. Напротив, убеден съм, че ще преодолеем пречките. Приех тази роля, защото вярвам в нея. Работя в тази сфера от години и знам, че не е лесно. Обсебен съм от идеята да променя и подобря тази група от играчи“, каза още Спалети.