Феновете на "Камп Ноу" към треньора на Реал Мадрид: Шаби, остани!

14 Декември, 2025 12:01 673 0

  • барселона-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • шаби алонсо-
  • фенове

Това не беше нито случайно, нито спонтанно, а подигравка, напълно съобразена с момента, който преживява наставникът на „кралете“

Феновете на "Камп Ноу" към треньора на Реал Мадрид: Шаби, остани! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Барселона са в такава еуфория, че дори може да си позволят да се подиграват на вечния съперник, пише "Марка". Именно това направи „Камп Ноу“ по време на двубоя срещу Осасуна. След първия гол на Рафиня част от синьо-червената трибуна намери втори повод за празнуване: деликатната ситуация, в която се намира Шаби Алонсо на треньорската скамейка на Реал Мадрид.

Стадионът в един глас започна иронично да скандира „Шаби, остани“. Това не беше нито случайно, нито спонтанно, а подигравка, напълно съобразена с момента, който преживява наставникът на „кралете“. Послание, насочено към вечния съперник, използвайки контекста на съмненията, които са се настанили на „Бернабеу“.

Реал Мадрид на Шаби преминава през първата си голяма криза. Отборът е спечелил само два от последните си осем мача и отвъд резултатите тревожно е усещането за блокаж, продължава "Марка". Този сценарий постави треньора в центъра на вниманието. Натискът постепенно се засилва, подхранван от структурните изисквания на клуба и от среда, която не дава отсрочка, когато представянето спадне.

От Барселона трибуните бързо разчетоха ситуацията. В този контекст скандиранията „Шаби, остани“ прозвучаха като добре премерена ирония – послание с ясен адресат и очевидно злонамерен подтекст. Те бяха начин да се подчертае моментът, в който се намира съперникът и да се напомни, че дори по време на собствено празненство Реал Мадрид и проблемите му остават част от дневния ред.

На „Камп Ноу“ голът беше отпразнуван два пъти: веднъж заради значението му за Барселона и втори път заради това, което намекваше за несигурното настояще на треньорската скамейка на „лос бланкос“.


