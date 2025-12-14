Новини
Спорт »
Световен футбол »
Голмайстор № 1 в историята на Ливърпул е болница

Голмайстор № 1 в историята на Ливърпул е болница

14 Декември, 2025 11:28 494 0

  • ливърпул-
  • иън ръш-
  • футбол-
  • болница-
  • легенда

От Ливърпул благодариха на персонала на болницата за „оказаните възможно най-добри грижи“ и заявиха, че „всички в клуба му пожелават бързо възстановяване“

Голмайстор № 1 в историята на Ливърпул е болница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голмайстор № 1 в историята на Ливърпул Иън Ръш се възстановява в болница, след като е прекарал два дни в интензивно отделение заради грип.

64-годишният Ръш е бил приет в болницата „Countess of Chester“ миналата седмица със затруднено дишане. От Ливърпул благодариха на персонала на болницата за „оказаните възможно най-добри грижи“ и заявиха, че „всички в клуба му пожелават бързо възстановяване“.

Ръш прекара два изключително успешни периода в Ливърпул, разделени от престой в Ювентус през 80-те години. Той реализира рекордните за клуба 346 гола в 660 мача за Ливърпул, като спечели пет титли в Първа дивизия и две купи на европейските шампиони.

Нападателят, който през 22-годишната си кариера игра още за Лийдс, Нюкасъл и Рексъм, записа 73 мача за националния отбор на Уелс и беше негов най-резултатен голмайстор с 28 попадения, докато този рекорд не беше подобрен от Гарет Бейл през 2018 г.

След като прекрати състезателната си кариера през 2000 г., Ръш се насочи към треньорството и имаше осеммесечен период начело на Честър. В момента той работи като посланик на Ливърпул и редовно присъства на мачове на „Анфийлд“.

Случаите на грип рязко нарастват в цялото Обединено кралство. Средно по 2660 пациенти на ден са били хоспитализирани с грип в Англия през миналата седмица – най-високият брой за това време на годината от началото на воденето на статистика през 2021 г. и с 55% повече спрямо предходната седмица, съобщи NHS England.

Данните показват, че случаите на грип се увеличават и в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ