Ясен е основният приоритет в селекцията на Левски

Приоритет №1 на селекцията на Левски ще бъде привличането на още един нападател, пише „Мач Телеграф“.

В последната седмица на „Герена“ от зори до здрач са гледали и коментирали играчи, които са им били предложени или са били набелязани от скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев по време на техните мисии в Нидерландия, Франция и Португалия. От лятото Хулио Веласкес настоява за по-лек нападател, който да умее да вкарва. Смяташе се, че на „Герена“ може да решат този въпрос с привличането на Шанде от Спартак, но се оказва, че там работата не е сигурна, защото има много кандидати за него.

„Сините“ искат да имат конкурент на Мустафа Сангаре. Националът на Мали през лятото прие да остане на „Герена“ вместо да бъде продаден в Египет с условието, че ще бъде пуснат при добра оферта през зимата. Твърди се обаче, че в момента въобще не мисли за трансфери, защото бил много щастлив, че „сините“ са на първо място и искал да остане. Левски разполага и с Борислав Рупанов, но на „Герена“ са наясно, че трябва да разполагат с по-сериозна мощ в атака, ако искат да запазят първото си място през пролетта.