Борусия Дортмунд избухна с вечен сръбски хит (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 14:00

Германският отбор споделя кадри от стадиона, на които двама служители на клуба косят тревата в перфектен синхрон

Борусия Дортмунд избухна с вечен сръбски хит (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официалният ТикТок профил на Борусия Дортмунд публикува любопитно и забавно видео, което бързо привлича вниманието в социалните мрежи. Клипът е озвучен с песента "Lopov" ("Крадец") в изпълнение на Ален Исламович и Индира.

Германският отбор споделя кадри от стадиона, на които двама служители на клуба косят тревата в перфектен синхрон.

Администраторът на профила проявява чувство за хумор с избора на музика и описанието към публикацията. Вместо оригиналния текст "Znam ja ko si ti" ("Знам коя си ти"), надписът гласи "Znam ja kositi" ("Аз мога да кося"), добавяйки и емотикон на трева.

В Борусия Дортмунд очевидно работят хора от региона, които разбират балканския хумор и по този начин правят намигване към феновете от бивша Югославия.

@bvb

🌱 znam ja kositi…

♬ son original - My Quotify


