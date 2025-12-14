Борусия Дортмунд избухна с вечен сръбски хит (ВИДЕО)

Официалният ТикТок профил на Борусия Дортмунд публикува любопитно и забавно видео, което бързо привлича вниманието в социалните мрежи. Клипът е озвучен с песента "Lopov" ("Крадец") в изпълнение на Ален Исламович и Индира.

Германският отбор споделя кадри от стадиона, на които двама служители на клуба косят тревата в перфектен синхрон.

Администраторът на профила проявява чувство за хумор с избора на музика и описанието към публикацията. Вместо оригиналния текст "Znam ja ko si ti" ("Знам коя си ти"), надписът гласи "Znam ja kositi" ("Аз мога да кося"), добавяйки и емотикон на трева.

В Борусия Дортмунд очевидно работят хора от региона, които разбират балканския хумор и по този начин правят намигване към феновете от бивша Югославия.