Микел Артета: Представяме се ужасно в защита, трябва да се подобрим

Мениджърът Арсенал Микел Артета не спести критиките към своите играчи сред трудната домакинска победа с 2:1 над Уулвърхямптън в 16-ия кръг на английската Висша лига.

„Сами си направихме мача труден, като позволихме да бъде отбелязан този гол, а това е неприемливо. Ужасно представяне в защита. Нивото на игра беше далеч от необходимото. Това е основният урок, който трябва да научим. Първия път, когато имаха възможност, те вкараха и това е проблемът. Облекчени сме, защото успяхме да вкараме накрая и да грабнем победата, но трябва да се подобрим в това отношение“, каза испанският треньор на пресконференция.