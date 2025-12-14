Новини
Микел Артета: Представяме се ужасно в защита, трябва да се подобрим

14 Декември, 2025 15:01 367 0

  • футбол-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • уулвърхямптън-
  • висша лига

Сами си направихме мача труден, като позволихме да бъде отбелязан този гол, а това е неприемливо

Микел Артета: Представяме се ужасно в защита, трябва да се подобрим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът Арсенал Микел Артета не спести критиките към своите играчи сред трудната домакинска победа с 2:1 над Уулвърхямптън в 16-ия кръг на английската Висша лига.

„Сами си направихме мача труден, като позволихме да бъде отбелязан този гол, а това е неприемливо. Ужасно представяне в защита. Нивото на игра беше далеч от необходимото. Това е основният урок, който трябва да научим. Първия път, когато имаха възможност, те вкараха и това е проблемът. Облекчени сме, защото успяхме да вкараме накрая и да грабнем победата, но трябва да се подобрим в това отношение“, каза испанският треньор на пресконференция.


