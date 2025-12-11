Кубрат Пулев прави нещо уникално на 44-годишна възраст със своите мачове на световно ниво, смята дългогодишният треньор на боксьора Михаил Таков. В петък вечер Кобрата ще направи първа защита на регулярния пояс на WBA в тежка категория срещу Мурат Гасиев. 12-рундовата битка ще се проведе в Дубай.

"Не сме имали такъв състезател на подобна възраст, който да продължава с бокса на подобно ниво. Нито при аматьорите, нито при професионалистите. Той е първият. Прави това, което му е на сърце. Кубрат знае най-добре защо продължава. Може да спре когато си поиска. Има прекрасно семейство. Хубави дечица, жена до себе си и възможности. Това, което прави е уникално", заяви Таков за "Спортната джунгла".

Михаил Таков начерта и печеливш план за победата на Кубрат Пулев срещу Гасиев.

"Кубрат трябва да започва с хубава предна ръка. Да усеща кога да пусне дясната. Трябва да се пази от силните страни на Гасиев, като прецени дали да влезе в клинч или да контрира. С неговия щаб ще ги направят необходимото, за да бъде на ниво в този мач и да ни зарадва."