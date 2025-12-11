Кубрат Пулев прави нещо уникално на 44-годишна възраст със своите мачове на световно ниво, смята дългогодишният треньор на боксьора Михаил Таков. В петък вечер Кобрата ще направи първа защита на регулярния пояс на WBA в тежка категория срещу Мурат Гасиев. 12-рундовата битка ще се проведе в Дубай.
"Не сме имали такъв състезател на подобна възраст, който да продължава с бокса на подобно ниво. Нито при аматьорите, нито при професионалистите. Той е първият. Прави това, което му е на сърце. Кубрат знае най-добре защо продължава. Може да спре когато си поиска. Има прекрасно семейство. Хубави дечица, жена до себе си и възможности. Това, което прави е уникално", заяви Таков за "Спортната джунгла".
Михаил Таков начерта и печеливш план за победата на Кубрат Пулев срещу Гасиев.
"Кубрат трябва да започва с хубава предна ръка. Да усеща кога да пусне дясната. Трябва да се пази от силните страни на Гасиев, като прецени дали да влезе в клинч или да контрира. С неговия щаб ще ги направят необходимото, за да бъде на ниво в този мач и да ни зарадва."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
15:02 11.12.2025
4 Реалност
Когато се изправи срещу истински боксьор, го дъpмонят като "мачка у дерек"
15:13 11.12.2025
5 Ясно
Коментиран от #9
15:15 11.12.2025
6 Бою
15:16 11.12.2025
8 Как така
До коментар #2 от "Само така":Баща ти колко кожени колчета ти е набивал от малък до сливиците!!!
15:24 11.12.2025
9 Брачед
До коментар #5 от "Ясно":...не е сигурно 🤣
15:25 11.12.2025
10 Тренера 🥊 Боксев
15:27 11.12.2025
11 Ш,Кобрети
15:29 11.12.2025
12 Българин
15:31 11.12.2025
13 пеев свинефски
15:38 11.12.2025