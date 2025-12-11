Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Кубрат Пулев прави нещо уникално на 44-годишна възраст

11 Декември, 2025 15:00 1 432 13

  • кубрат пулев-
  • спорт-
  • бокс-
  • михаил таков-
  • wba-
  • мурат гасиев-
  • дубай

Не сме имали такъв състезател на подобна възраст, който да продължава с бокса на подобно ниво

Кубрат Пулев прави нещо уникално на 44-годишна възраст - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кубрат Пулев прави нещо уникално на 44-годишна възраст със своите мачове на световно ниво, смята дългогодишният треньор на боксьора Михаил Таков. В петък вечер Кобрата ще направи първа защита на регулярния пояс на WBA в тежка категория срещу Мурат Гасиев. 12-рундовата битка ще се проведе в Дубай.

"Не сме имали такъв състезател на подобна възраст, който да продължава с бокса на подобно ниво. Нито при аматьорите, нито при професионалистите. Той е първият. Прави това, което му е на сърце. Кубрат знае най-добре защо продължава. Може да спре когато си поиска. Има прекрасно семейство. Хубави дечица, жена до себе си и възможности. Това, което прави е уникално", заяви Таков за "Спортната джунгла".

Михаил Таков начерта и печеливш план за победата на Кубрат Пулев срещу Гасиев.

"Кубрат трябва да започва с хубава предна ръка. Да усеща кога да пусне дясната. Трябва да се пази от силните страни на Гасиев, като прецени дали да влезе в клинч или да контрира. С неговия щаб ще ги направят необходимото, за да бъде на ниво в този мач и да ни зарадва."


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 13 Отговор
    Той да развее байрака след края на мача редом до руския, друго не се иска от него.

    Коментиран от #2

    15:02 11.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реалност

    9 1 Отговор
    Тоя палячо винаги си е търсил лесни противници, залязващи чували.
    Когато се изправи срещу истински боксьор, го дъpмонят като "мачка у дерек"

    15:13 11.12.2025

  • 5 Ясно

    7 1 Отговор
    Пак ще яде бой, ама: "Продължаваме напред"! Е, ако му намерят някой с патерици, може и да стане работата - примерно равна среща със съдийско решение...

    Коментиран от #9

    15:15 11.12.2025

  • 6 Бою

    7 1 Отговор
    му направи зала на тоя кръчмарски и поръчков побойник .

    15:16 11.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Как така

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Баща ти колко кожени колчета ти е набивал от малък до сливиците!!!

    15:24 11.12.2025

  • 9 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно":

    ...не е сигурно 🤣

    15:25 11.12.2025

  • 10 Тренера 🥊 Боксев

    5 1 Отговор
    Пак бой с някакъв шлосер, в склада,на фабрика за вафли за ведомствен колан.

    15:27 11.12.2025

  • 11 Ш,Кобрети

    2 0 Отговор
    ...почвай го с целувки и език,брат

    15:29 11.12.2025

  • 12 Българин

    4 0 Отговор
    Отсега да си запази легло в някоя болница в Дубай,по близо до събитието и може да наеме частна линейка да дежури на входа специално за него.Все пак на 44 е и може да очаква всичко.

    15:31 11.12.2025

  • 13 пеев свинефски

    2 0 Отговор
    щеше да прави партия с мен

    15:38 11.12.2025

