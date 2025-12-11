Новини
Важен човек за Михаел Шумахер стана жертва на жестока атака

11 Декември, 2025 13:28 720 3

  • михаел шумахер-
  • спорт-
  • формула 1-
  • вили вебер

83-годишният мъж разкри, че крадците са нахлули във вилата му, завързали са го и са извършили грабежа

Важен човек за Михаел Шумахер стана жертва на жестока атака - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едно от известните имена във Формула 1, свързани с Михаел Шумахер, стана жертва на жестока атака. Бившият мениджър на седемкратния световен шампион във Формула 1 Вили Вебер е бил завързан, бит и обран при кражба в дома му край Щутгарт, съобщава „Билд“.

83-годишният мъж разкри, че крадците са нахлули във вилата му, завързали са го и са извършили грабежа. Той е понесъл удари в лицето.

Вебер признава, че е бил шокиран от инцидента и се е чувства ужасно. За момента той не може да определи точния размер в парично изражение на откраднатото, но крадците са успели да изпразнят няколко сейфа, в които е имало ценности на огромна стойност.

В момента на атаката в къщата е имало и други хора, но нападателите са действали толкова дръзко, че всички са останали шокирани. Един от тях е успял да подаде сигнал до полицията един час по-късно.

Вебер е бил мениджър на Михаел Шумахер от 80-те години на миналия век, като го забелязва още в юношеските състезания. Той му помага да да дебютира във Формула 1 през 1991 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    Не може да бъде! В Германия такива работи на стават.
    Това се случва само в Русия и България.
    В германия са дисцилинирани и законопослушни. Особено гостите на танте Меркел.

    13:39 11.12.2025

  • 2 Некой си

    1 0 Отговор
    Туй ще да са лекарите и инженерите от близкия Изток, дето дойчовците ги срещаха с цветя и боМбони на гарите и автогарите.

    Коментиран от #3

    13:41 11.12.2025

  • 3 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Некой си":

    Абсолютно !!! Афганистански инжинери и микробиолози .....с академично образование и титли !!!

    14:25 11.12.2025

