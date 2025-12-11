Важен човек за Михаел Шумахер стана жертва на жестока атака

Едно от известните имена във Формула 1, свързани с Михаел Шумахер, стана жертва на жестока атака. Бившият мениджър на седемкратния световен шампион във Формула 1 Вили Вебер е бил завързан, бит и обран при кражба в дома му край Щутгарт, съобщава „Билд“.

83-годишният мъж разкри, че крадците са нахлули във вилата му, завързали са го и са извършили грабежа. Той е понесъл удари в лицето.

Вебер признава, че е бил шокиран от инцидента и се е чувства ужасно. За момента той не може да определи точния размер в парично изражение на откраднатото, но крадците са успели да изпразнят няколко сейфа, в които е имало ценности на огромна стойност.

В момента на атаката в къщата е имало и други хора, но нападателите са действали толкова дръзко, че всички са останали шокирани. Един от тях е успял да подаде сигнал до полицията един час по-късно.

Вебер е бил мениджър на Михаел Шумахер от 80-те години на миналия век, като го забелязва още в юношеските състезания. Той му помага да да дебютира във Формула 1 през 1991 година.