Ла Лига отложи сблъсъка между Леванте и Виляреал

14 Декември, 2025 15:47 552 0

Футболната общественост във Валенсия и цяла Испания ще трябва да прояви търпение докато бурята отмине

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят между Леванте и Виляреал, част от 16-ия кръг на испанската Ла Лига, няма да се състои тази вечер, както бе планирано. Срещата, която трябваше да започне в 19:30 ч. на стадион "Сиутат де Валенсия", бе официално отложена поради извънредна метеорологична обстановка.

Причината за промяната е обявеният червен код за проливни дъждове в област Валенсия. Градският съвет на Валенсия настоя за временно прекратяване на всички спортни прояви, а Ла Лига и Кралската испанска футболна федерация (RFEF) откликнаха незабавно на призива, поставяйки сигурността на първо място.

В официалното изявление на федерацията се подчертава, че съгласно член 56 от устава на RFEF, компетентните органи имат право да отлагат или пренасрочват мачове при форсмажорни обстоятелства или по нареждане на властите.

В случая, потенциалната опасност за играчите, съдиите, служителите и феновете е наложила категоричното решение за отлагане на срещата.

Към момента нова дата за провеждането на мача все още не е определена. Очаква се в близките дни Леванте, Виляреал и ръководството на Ла Лига да се координират и да обявят кога ще се изиграе отложеният двубой.

Що се отнася до закупените билети, от Леванте увериха, че те ще останат валидни за новата дата на срещата. Въпреки че стандартната политика не предвижда възстановяване на суми, клубът обеща индивидуално разглеждане на всеки случай, ако някой от феновете не може да присъства на пренасрочения мач.


