ЦСКА взима още двама нови

8 Януари, 2026 12:32 413 0

ЦСКА ще привлече полузащитник и бранител

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА привлече петима нови играчи, но бройката на дошлите в лагера на "червените" ще нарасне още до няколко дни. На "Армията" очакват още двама футболисти, които трябва да подпишат договор най-късно до началото на следващата седмица, съобщава 24 часа.

ЦСКА ще привлече полузащитник и бранител. Не е изключено някой от новопривлечените да е от българското първенство.

До този момент ЦСКА се подсили с крилото Александро Пеидраита, полузащитника Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов и Исак Соле.


