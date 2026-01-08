ЦСКА взима още двама нови

ЦСКА привлече петима нови играчи, но бройката на дошлите в лагера на "червените" ще нарасне още до няколко дни. На "Армията" очакват още двама футболисти, които трябва да подпишат договор най-късно до началото на следващата седмица, съобщава 24 часа.
ЦСКА ще привлече полузащитник и бранител. Не е изключено някой от новопривлечените да е от българското първенство.
До този момент ЦСКА се подсили с крилото Александро Пеидраита, полузащитника Макс Ебонг, Лео Перейра, Андрей Йорданов и Исак Соле.
