Любимецът на Сектор Г от близкото минало с гръмко изказване

Любимецът на Сектор Г от близкото минало Методи Деянов е футболист, който е дал много на ЦСКА. Има две титли с „червените“, а след края на кариерата си водеше различни детски гарнитури на родния си отбор.

Коментирайки селекцията и прогреса на ЦСКА при новия треньор Христо Янев, 50-годишният бивш футболист беше категоричен, че титлата ще е „червена“ при завръщането на клубния стадион.

„Виждам голям подем в ЦСКА, най-вече в последните мачове. Новото ръководство работи много професионално, приличаме на европейски клуб от най-високо ниво. Очаквам още по-силна пролет. Скаутският отдел работи много добре, подсилваме се във всяка една линия, което е добре. Привличаме още едно крило и един от силните български футболисти - Андрей Йорданов.

Засилването на конкуренцията води и до качество, факт. Есента Христо Янев бе принуден да играе без крила, сега привлича доста такива. Това говори за промяна на стила и схемата на отбора, най-вероятно. Очевидно Янев има правилни виждания и мисля, че отборът ще играе красив футбол от тук нататък. През първия дял от шампионата футболът бе малко скучен. Но в клуба знаят как да върнат ЦСКА на върха“, анализира пред „Мач Телеграф“ Методи Деянов.