Легендарен треньор се предложи без пари на Уест Хем

Легендарен треньор се предложи без пари на Уест Хем

8 Януари, 2026 13:00

В момента отборът, воден от Нуно Ешпирито Санто, е на 18-то място в класирането на Висшата лига, като е спечелил едва 14 точки от 21 мача

Мария Атанасова

Легендарният английски треньор Хари Реднап обяви готовността си да тренира Уест Хем безплатно.78-годишният специалист беше наставник на лондонския клуб от 1994 до 2001 г.

В момента отборът, воден от Нуно Ешпирито Санто, е на 18-то място в класирането на Висшата лига, като е спечелил едва 14 точки от 21 мача.

„Бих работил без пари. Ако някой ме извика, бих отишъл и бих го направил безплатно. Не става въпрос за пари. Бих се радвал да идвам на работа и да съм сред играчите. Харесва ми.

Футболът не е ракетна наука, но не всички знаят какво да правят. Трябва да се извлече максимумът от играчите, които има в отбора“, каза пред talkSPORT Хари Реднап.


