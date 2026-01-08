Легендарен треньор се предложи без пари на Уест Хем

Легендарният английски треньор Хари Реднап обяви готовността си да тренира Уест Хем безплатно.78-годишният специалист беше наставник на лондонския клуб от 1994 до 2001 г.

В момента отборът, воден от Нуно Ешпирито Санто, е на 18-то място в класирането на Висшата лига, като е спечелил едва 14 точки от 21 мача.

„Бих работил без пари. Ако някой ме извика, бих отишъл и бих го направил безплатно. Не става въпрос за пари. Бих се радвал да идвам на работа и да съм сред играчите. Харесва ми.

Футболът не е ракетна наука, но не всички знаят какво да правят. Трябва да се извлече максимумът от играчите, които има в отбора“, каза пред talkSPORT Хари Реднап.