Даниел Пеев-Дънди официално показа жената до себе си (СНИМКИ)

Актьорът Даниел Пеев-Дънди вече не крие жената до себе си, а показа, че в живота му има красива и талантлива жена. След повече от година догадки, намеци и загадъчни публикации, актьорът най-сетне се реши да разкрие хубавицата, която с гордост нарича своя половинка. Тя се казва Емилия Димитрова.

В последните дни на декември Дънди и тайнствената брюнетка бяха забелязани на летището в София, неразделни и сияещи от щастие, докато чакат полет за Милано. Двамата минавали през приоритетната опашка с големи куфари, а очевидци разказват, че от тях буквално струяла любов. Погледите първо се спирали на красивата Емилия, а после – на драстично отслабналия и видимо подмладен актьор, пише България днес.

Романтичната им ваканция включвала задължителните туристически спирки – катедралата в Милано, снимки с гълъбите на площада и дори разходка по покрива на храма. Тълпите не уплашили влюбените, които чинно чакали на опашки, прегърнати и усмихнати, става ясно от публикациите на Дънди в мрежата.

Според запознати връзката им се развива със светкавична скорост – двамата вече живеят под един покрив в София. Доскоро Дънди пазеше Емилия далеч от светските събития и социалните мрежи, но това вече е минало. Красавицата е учител по танци и хореограф, която, съдейки по заключения ѝ профил в онлайн пространството, не търси популярност.

Актьорът, известен с вкуса си към хубавици, не крие, че е коренно променен – строга диета, топ форма и нова любов. Още миналата година той намекна, че „нещо много хубаво“ се случва в живота му, а през лятото дори призна, че готви сватба… на 14 юли 2026 г. Изглежда, че Дънди най-сетне е намерил жената, заради която си струва чакането.