Даниел Пеев-Дънди официално показа жената до себе си (СНИМКИ)

8 Януари, 2026 13:31 1 266 6

  • дънди-
  • даниел пеев-
  • гадже-
  • половинка-
  • жена-
  • актьор

Актьорът, който през последните години драстично се стопи и вае нова фигура, сега вече може да се похвали и с успехи в любовта

Даниел Пеев-Дънди официално показа жената до себе си (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Даниел Пеев-Дънди вече не крие жената до себе си, а показа, че в живота му има красива и талантлива жена. След повече от година догадки, намеци и загадъчни публикации, актьорът най-сетне се реши да разкрие хубавицата, която с гордост нарича своя половинка. Тя се казва Емилия Димитрова.

В последните дни на декември Дънди и тайнствената брюнетка бяха забелязани на летището в София, неразделни и сияещи от щастие, докато чакат полет за Милано. Двамата минавали през приоритетната опашка с големи куфари, а очевидци разказват, че от тях буквално струяла любов. Погледите първо се спирали на красивата Емилия, а после – на драстично отслабналия и видимо подмладен актьор, пише България днес.

Романтичната им ваканция включвала задължителните туристически спирки – катедралата в Милано, снимки с гълъбите на площада и дори разходка по покрива на храма. Тълпите не уплашили влюбените, които чинно чакали на опашки, прегърнати и усмихнати, става ясно от публикациите на Дънди в мрежата.

Според запознати връзката им се развива със светкавична скорост – двамата вече живеят под един покрив в София. Доскоро Дънди пазеше Емилия далеч от светските събития и социалните мрежи, но това вече е минало. Красавицата е учител по танци и хореограф, която, съдейки по заключения ѝ профил в онлайн пространството, не търси популярност.

Актьорът, известен с вкуса си към хубавици, не крие, че е коренно променен – строга диета, топ форма и нова любов. Още миналата година той намекна, че „нещо много хубаво“ се случва в живота му, а през лятото дори призна, че готви сватба… на 14 юли 2026 г. Изглежда, че Дънди най-сетне е намерил жената, заради която си струва чакането.


  • 1 Перо

    4 0 Отговор
    Ама той е педигри

    13:33 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 глоги

    1 0 Отговор
    Красавицата е учителКА по танци и е хореографКА,

    13:55 08.01.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    С тая брада прилича на дъндески дядо.

    13:56 08.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И ТО СЕ ОКАЗА,НЕ ЖЕНА А МЪЖ!

    14:06 08.01.2026

  • 6 артист

    0 0 Отговор
    Горките"бедни" артисти!

    14:17 08.01.2026