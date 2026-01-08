Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бивш треньор на Барселона скочи: Отне им 3-4 години да ми платят парите

Бивш треньор на Барселона скочи: Отне им 3-4 години да ми платят парите

8 Януари, 2026 13:29 696 0

  • кике сетиен-
  • барселона-
  • футбол

67-годишният треньор призна, че не съжалява, че е отишъл в Барса

Бивш треньор на Барселона скочи: Отне им 3-4 години да ми платят парите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кике Сетиен, треньор на Барселона в продължение на 25 мача през 2020 г., разкри, че от "Камп Ноу" много бавно са изплатили дължимите суми по договора му, който те прекратиха.

"На Барса им отне 3-4 години, за да ми платят, но сега са изпълнили всички плащания, които ми дължат и вече всичко е наред", заяви Сетиен.

67-годишният треньор призна, че не съжалява, че е отишъл в Барса.

„Щеше ми се да беше различно, но не пристигнах във време, когато момчетата бяха развълнувани, ентусиазирани и в добра атмосфера... за съжаление беше различно", призна Кике Сетиен, който беше уволнен три дни след загубата с 2:8 от Байерн Мюнхен, въпреки че имаше договор до 2022 г.

"Мисля, че влиянието на Ханзи Флик е много голямо. Той е много взискателен човек и отборът прие неговите изисквания", бе коментарът на Сетиен за настоящата ситуация на каталунците.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ