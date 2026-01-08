Бивш треньор на Барселона скочи: Отне им 3-4 години да ми платят парите

Кике Сетиен, треньор на Барселона в продължение на 25 мача през 2020 г., разкри, че от "Камп Ноу" много бавно са изплатили дължимите суми по договора му, който те прекратиха.

"На Барса им отне 3-4 години, за да ми платят, но сега са изпълнили всички плащания, които ми дължат и вече всичко е наред", заяви Сетиен.

67-годишният треньор призна, че не съжалява, че е отишъл в Барса.

„Щеше ми се да беше различно, но не пристигнах във време, когато момчетата бяха развълнувани, ентусиазирани и в добра атмосфера... за съжаление беше различно", призна Кике Сетиен, който беше уволнен три дни след загубата с 2:8 от Байерн Мюнхен, въпреки че имаше договор до 2022 г.

"Мисля, че влиянието на Ханзи Флик е много голямо. Той е много взискателен човек и отборът прие неговите изисквания", бе коментарът на Сетиен за настоящата ситуация на каталунците.