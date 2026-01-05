Внучката на Димитър Пенев: Той ме кръсти Надежда за да съм на късмет на Световното в САЩ през 1994г.

България се сбогува с един от най-обичаните си спортни герои – Димитър Пенев. Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, стотици се стекоха, за да отдадат последна почит на Треньора на XX век, който напусна този свят на 80-годишна възраст.
Сред множеството, което се преклони пред паметта на "Стратега от Мировяне", особено емоционални бяха думите на неговата внучка Надежда. Тя разкри, че именно дядо ѝ е избрал името ѝ – символ на вяра и обич, които винаги е усещала от него.
„Моят дядо беше пример за мен в живота. Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!“, каза Надежда, която е родена през 1994 г. само няколко месеца преди световното първенство по футбол.
„Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание. Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай“, разказа внучката на "Стратега" пред „България днес“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обективен
Коментиран от #3
22:21 05.01.2026
2 Сия
Коментиран от #5
22:26 05.01.2026
3 Още по-обективен
До коментар #1 от "Обективен":Четвъртото място на световното 94 г.се дължи основно на късмет и отчасти на факта, че много от футболистите играеха в чужди отбори, иначе всеки от тях в щатите си правеше кефа при нулева дисциплина и закономерно в мача за третото място нещата си дойдоха на мястото.Шведите ги оприличиха на изветряла бира.Такива бяха и в първия мач срещу Нигерия.Президента Желю даже искаше да ги прибира преждевременно, да не се излагат.
Коментиран от #4
22:41 05.01.2026
4 Абсолютно
До коментар #3 от "Още по-обективен":си прав в коментара си. А с Шведите май навик ни стана.
22:57 05.01.2026
5 Карай бе Сийче
До коментар #2 от "Сия":Нали и некадърният Ангел трябва да изтропа нещо за единият надник...
23:01 05.01.2026