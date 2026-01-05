Внучката на Димитър Пенев: Той ме кръсти Надежда за да съм на късмет на Световното в САЩ през 1994г.

България се сбогува с един от най-обичаните си спортни герои – Димитър Пенев. Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, стотици се стекоха, за да отдадат последна почит на Треньора на XX век, който напусна този свят на 80-годишна възраст.

Сред множеството, което се преклони пред паметта на "Стратега от Мировяне", особено емоционални бяха думите на неговата внучка Надежда. Тя разкри, че именно дядо ѝ е избрал името ѝ – символ на вяра и обич, които винаги е усещала от него.

„Моят дядо беше пример за мен в живота. Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!“, каза Надежда, която е родена през 1994 г. само няколко месеца преди световното първенство по футбол.

„Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание. Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай“, разказа внучката на "Стратега" пред „България днес“.