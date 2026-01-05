Новини
Внучката на Димитър Пенев: Той ме кръсти Надежда за да съм на късмет на Световното в САЩ през 1994г.

5 Януари, 2026 22:05

"Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело", допълва тя

Внучката на Димитър Пенев: Той ме кръсти Надежда за да съм на късмет на Световното в САЩ през 1994г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

България се сбогува с един от най-обичаните си спортни герои – Димитър Пенев. Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, стотици се стекоха, за да отдадат последна почит на Треньора на XX век, който напусна този свят на 80-годишна възраст.

Сред множеството, което се преклони пред паметта на "Стратега от Мировяне", особено емоционални бяха думите на неговата внучка Надежда. Тя разкри, че именно дядо ѝ е избрал името ѝ – символ на вяра и обич, които винаги е усещала от него.

„Моят дядо беше пример за мен в живота. Кръсти ме Надежда – да съм му кадем на Световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!“, каза Надежда, която е родена през 1994 г. само няколко месеца преди световното първенство по футбол.

„Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание. Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше – ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай“, разказа внучката на "Стратега" пред „България днес“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Обективен

    9 1 Отговор
    Името на дядо ти ,трябва да е изписано със златни букви ,защото народа тогава полудя от радост и гордост ,и.подобно нещо никога няма да се случи до края на света

    Коментиран от #3

    22:21 05.01.2026

  • 2 Сия

    7 4 Отговор
    Баба ти се казва Надежда, Надежда Пенева! На нея си кръстена В СЪЩНОСТ! Стига превземания!

    Коментиран от #5

    22:26 05.01.2026

  • 3 Още по-обективен

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    Четвъртото място на световното 94 г.се дължи основно на късмет и отчасти на факта, че много от футболистите играеха в чужди отбори, иначе всеки от тях в щатите си правеше кефа при нулева дисциплина и закономерно в мача за третото място нещата си дойдоха на мястото.Шведите ги оприличиха на изветряла бира.Такива бяха и в първия мач срещу Нигерия.Президента Желю даже искаше да ги прибира преждевременно, да не се излагат.

    Коментиран от #4

    22:41 05.01.2026

  • 4 Абсолютно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още по-обективен":

    си прав в коментара си. А с Шведите май навик ни стана.

    22:57 05.01.2026

  • 5 Карай бе Сийче

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сия":

    Нали и некадърният Ангел трябва да изтропа нещо за единият надник...

    23:01 05.01.2026

