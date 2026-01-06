Спортът по ТВ във вторник (6 януари)

Внучката на Димитър Пенев: Той ме кръсти Надежда за да съм на късмет на Световното в САЩ през 1994г.

България се сбогува с един от най-обичаните си спортни герои – Димитър Пенев. Днес, на Националния стадион „Васил Левски“, стотиц ...