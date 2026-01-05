Новини
Ботев Пловдив започна зимна подготовка с минута мълчание в памет на Димитър Пенев

5 Януари, 2026 23:08 352 0

  • ботев пловдив -
  • подготовка-
  • димитър димитров-херо -
  • футбол-
  • никола щерев - старика-
  • димитър пенев

В тренировката се включиха общо 27 футболисти

Ботев Пловдив започна зимна подготовка с минута мълчание в памет на Димитър Пенев - 1
Снимка: Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Ботев Пловдив стартира зимната си подготовка. Точно в 16:00 часа Димитър Димитров-Херо изведе възпитаниците си на Футболен комплекс “Никола Щерев - Старика”.

В началото на заниманието “жълто-черните” отдадоха почит на великия Димитър Пенев, който си отиде от този свят в края на миналата седмица.

В тренировката се включиха общо 27 футболисти, като единственият отсъстващ беше Андрей Йорданов.

“Канарчетата” ще тренират на клубната си база до 16 януари, а на следващия ден ще отпътуват за лагер в Турция.


