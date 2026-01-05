Нюкасъл с категорична позиция срещу расизма: Клубът настоява за бързи действия след обиди към Джо Уилък

Полузащитникът на Нюкасъл Юнайтед - Джо Уилък стана жертва на расистки нападки и тревожни заплахи за насилие в социалните мрежи. Инцидентът се е случил непосредствено след победата на "свраките" с 2:0 над Кристъл Палас, когато Уилък се появи на терена като резерва.

Ръководството на Нюкасъл реагира светкавично и осъди остро недопустимите съобщения, отправени към футболиста и неговото семейство. В официално изявление клубът подчерта, че подобни прояви нямат място нито във футбола, нито в обществото, и изрази пълна подкрепа към Уилък.

"За съжаление, Джо вече е бил обект на подобни атаки и преди. Винаги ще бъдем до него и ще направим всичко възможно виновните да понесат последствията", категорични са от Нюкасъл.

Клубът настоява собствениците на Инстаграм – компанията "Мета" – да съдействат активно на органите на реда, като предоставят информация за извършителите и ускорят процеса по идентифицирането им. Случаят вече е докладван на полицията, а Нюкасъл Юнайтед ще съдейства изцяло на разследването.

Самият Джо Уилък не остана безучастен и отговори на обидите с послание за вяра и прошка, публикувайки скрийншот от получените съобщения и думите: "Моля се ти и семейството ти да откриете Бог. И нека той има милост към теб."

Този инцидент отново повдига въпроса за необходимостта от по-строги мерки срещу онлайн омразата и расизма във футбола. Нюкасъл Юнайтед призовава за единство и солидарност в борбата срещу дискриминацията, като подчертава, че ще продължи да защитава своите играчи и всички, които са подложени на подобни атаки.