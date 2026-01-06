Новини
Калофер се готви за мъжкото хоро и 178 г. от рождението на Христо Ботев

Тържествата в града започнаха още снощи

Калофер се готви за мъжкото хоро и 178 г. от рождението на Христо Ботев - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Днес отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев. В Калофер, който е родният град на големия български поет, публицист и революционер, ще се състои митинг-поклонение, предаде БНР.

Тържествената церемония ще започне с военен ритуал в двора на Националния музей "Христо Ботев", пред къщата, в която най-дълго е живял Ботев със своето семейство и е наричал роден дом. Ще прозвучи и първото Ботево стихотворение, посветено на жената, за която поетът казва: "ти си за мен любов и вяра" - "Майце си".

Шествие ще се отправи след това към площада в подножието на паметника, където ще се състои митингът-поклонение. Присъстващите на церемонията ще изкачат и стълбите към мемориалния комплекс, където ще бъде положен "Гирлянд на славата".

Тържествата в града започнаха снощи. Деца рецитираха негови стихове и бяха поднесени венци на паметната плоча на поета, предаде БНТ

На Богоявление мъжете в Калофер, облечени в народни носии, играят хоро в ледените води на Тунджа.

Който от тях хване богоявленския кръст, го предава на най-малкия участник в ритуала. Традицията ще бъде спазена и тази година, а за да станат свидетели на мъжкото хоро, съпровождано от гайдари и тъпанджии, в подбалканския град идват хора от цялата страна.


Калофер / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    3 3 Отговор
    Кой каза че Ботев е роден в Калофер?

    Коментиран от #5, #17

    06:31 06.01.2026

  • 4 Злоба

    5 8 Отговор
    Пак ли ще подскачат в студената река и ще ловят един кръст . Това вече не е модерно и интересно. Езически ритуали смесени с религия .

    06:32 06.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обрешков

    2 1 Отговор
    А кога е убит Ботев?

    Коментиран от #10

    06:36 06.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Килото

    7 2 Отговор
    Мъжко хоро... Ненормалници. Пияници. Под носиите са се навлекли с гумени гащиризони, изпили по кило ракия... Мъжко хоро.

    06:37 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ЯДЪТ, ПИЯТ И ХОРА СА ВИЯТ

    3 1 Отговор
    ДОКЪТ,ОНИЯ ГИ СТРИЖАТ
    ТЪПАНИ БИЯТ И ПЕСНИ НИЖАТ
    ДОКЪТ ОНИЯ ЗА ПАРИТЕ ИМ СА ,,ГРИЖАТ,,

    06:42 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Роден е в село Девене , Врачанско ...той сам го споменава в едни записки

    Коментиран от #31, #32

    06:48 06.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Азис

    3 0 Отговор
    И аз искам на мъжкото хоро

    06:50 06.01.2026

  • 21 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Леля Асена":

    Немаш шанс , Кикимян е баш войводата там , той води хорото от години ....вековна традиция е той да води !!!

    06:51 06.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Евгени Минчев

    2 0 Отговор
    Аз ще съм зад хорото да им дишам във врата

    06:52 06.01.2026

  • 24 Прайда

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъжкото":

    специално тези с веждите са на генерална репетиция за лятото

    06:52 06.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Некви пияници се въргалят в калните води!

    06:56 06.01.2026

  • 29 всички

    1 0 Отговор
    оп.к@ни и о$р@ни дружно в реката за по тмиване

    06:59 06.01.2026

  • 30 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 0 Отговор
    За срам на Европа, за срам и на нас!
    Три пъти докопа в ръцете си власт!
    По- страшен от чума, по-страшен от рака,
    за нас се оказа Борисов простака!

    07:03 06.01.2026

  • 31 къде е гроба на левки и ботев знаете ли

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    България сигурно е единствената държва в света чиито национални герои са хайдуци, престъпници, мошеници, крадци и разбойници. И така е до ден днешен. По телевизиите няма да видите инженер, лекар или обикновен строител. Герои на деня са само простаци, престъпници, измамници или обикновени тарикати.

    07:04 06.01.2026

  • 32 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Държава на която националните герои са хайдути не е държава, а мафия

    07:04 06.01.2026

  • 33 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Ще ги призная, ако се хванат на влакче в ритъма на Ламбада.... Ахахахахахаааа...

    07:07 06.01.2026

Новини по градове:
