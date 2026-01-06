Калофер се готви за мъжкото хоро и 178 г. от рождението на Христо Ботев

Днес отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев. В Калофер, който е родният град на големия български поет, публицист и революционер, ще се състои митинг-поклонение, предаде БНР.

Тържествената церемония ще започне с военен ритуал в двора на Националния музей "Христо Ботев", пред къщата, в която най-дълго е живял Ботев със своето семейство и е наричал роден дом. Ще прозвучи и първото Ботево стихотворение, посветено на жената, за която поетът казва: "ти си за мен любов и вяра" - "Майце си".

Шествие ще се отправи след това към площада в подножието на паметника, където ще се състои митингът-поклонение. Присъстващите на церемонията ще изкачат и стълбите към мемориалния комплекс, където ще бъде положен "Гирлянд на славата".

Тържествата в града започнаха снощи. Деца рецитираха негови стихове и бяха поднесени венци на паметната плоча на поета, предаде БНТ

На Богоявление мъжете в Калофер, облечени в народни носии, играят хоро в ледените води на Тунджа.

Който от тях хване богоявленския кръст, го предава на най-малкия участник в ритуала. Традицията ще бъде спазена и тази година, а за да станат свидетели на мъжкото хоро, съпровождано от гайдари и тъпанджии, в подбалканския град идват хора от цялата страна.