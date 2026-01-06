Калофер се готви за мъжкото хоро и 178 г. от рождението на Христо Ботев

Днес отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев. В Калофер, който е родният град на големия български поет, публицист и революционер, ще се състои митинг-поклонение, предаде БНР.
Тържествената церемония ще започне с военен ритуал в двора на Националния музей "Христо Ботев", пред къщата, в която най-дълго е живял Ботев със своето семейство и е наричал роден дом. Ще прозвучи и първото Ботево стихотворение, посветено на жената, за която поетът казва: "ти си за мен любов и вяра" - "Майце си".
Шествие ще се отправи след това към площада в подножието на паметника, където ще се състои митингът-поклонение. Присъстващите на церемонията ще изкачат и стълбите към мемориалния комплекс, където ще бъде положен "Гирлянд на славата".
Тържествата в града започнаха снощи. Деца рецитираха негови стихове и бяха поднесени венци на паметната плоча на поета, предаде БНТ
На Богоявление мъжете в Калофер, облечени в народни носии, играят хоро в ледените води на Тунджа.
Който от тях хване богоявленския кръст, го предава на най-малкия участник в ритуала. Традицията ще бъде спазена и тази година, а за да станат свидетели на мъжкото хоро, съпровождано от гайдари и тъпанджии, в подбалканския град идват хора от цялата страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коста
Коментиран от #5, #17
06:31 06.01.2026
4 Злоба
06:32 06.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обрешков
Коментиран от #10
06:36 06.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Килото
06:37 06.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ЯДЪТ, ПИЯТ И ХОРА СА ВИЯТ
ТЪПАНИ БИЯТ И ПЕСНИ НИЖАТ
ДОКЪТ ОНИЯ ЗА ПАРИТЕ ИМ СА ,,ГРИЖАТ,,
06:42 06.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
До коментар #3 от "Коста":Роден е в село Девене , Врачанско ...той сам го споменава в едни записки
Коментиран от #31, #32
06:48 06.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Азис
06:50 06.01.2026
21 Сила
До коментар #18 от "Леля Асена":Немаш шанс , Кикимян е баш войводата там , той води хорото от години ....вековна традиция е той да води !!!
06:51 06.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Евгени Минчев
06:52 06.01.2026
24 Прайда
До коментар #2 от "Мъжкото":специално тези с веждите са на генерална репетиция за лятото
06:52 06.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЗОРО
06:56 06.01.2026
29 всички
06:59 06.01.2026
30 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие
Три пъти докопа в ръцете си власт!
По- страшен от чума, по-страшен от рака,
за нас се оказа Борисов простака!
07:03 06.01.2026
31 къде е гроба на левки и ботев знаете ли
До коментар #17 от "Сила":България сигурно е единствената държва в света чиито национални герои са хайдуци, престъпници, мошеници, крадци и разбойници. И така е до ден днешен. По телевизиите няма да видите инженер, лекар или обикновен строител. Герои на деня са само простаци, престъпници, измамници или обикновени тарикати.
07:04 06.01.2026
32 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие
До коментар #17 от "Сила":Държава на която националните герои са хайдути не е държава, а мафия
07:04 06.01.2026
33 ЗОРО
07:07 06.01.2026