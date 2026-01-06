Първи брифинг на Координационния център за еврото

Координационният център към Механизма за еврото ще даде първия си брифинг след въвеждането на единната европейска валута у нас.
Центърът беше създаден на последното заседание на Министерския съвет за миналата година и ще се оглавява от Владимир Иванов, председателят на Държавната комисия за стоковите борси и тържища.
Премиерът в оставка Росен Желязков даде тази длъжност на Иванов, който и преди даваше регулярни брифинги за цените на основните стоки.
"Господин Иванов, от 1-ви януари вие ще бъдете лицето, което ще комуникира с представителите на медиите, а чрез тях и с българската общественост за всички въпроси, проблемни или непроблемни, свързани с въвеждането на еврото в Република България", посочи Желязков, когато официално го натовари с новите му задължения.
