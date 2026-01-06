Новини
Първи брифинг на Координационния център за еврото

Първи брифинг на Координационния център за еврото

6 Януари, 2026 07:16

Той беше създаден на последното заседание на Министерския съвет за миналата година

Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Координационният център към Механизма за еврото ще даде първия си брифинг след въвеждането на единната европейска валута у нас.

Центърът беше създаден на последното заседание на Министерския съвет за миналата година и ще се оглавява от Владимир Иванов, председателят на Държавната комисия за стоковите борси и тържища.

Премиерът в оставка Росен Желязков даде тази длъжност на Иванов, който и преди даваше регулярни брифинги за цените на основните стоки.

"Господин Иванов, от 1-ви януари вие ще бъдете лицето, което ще комуникира с представителите на медиите, а чрез тях и с българската общественост за всички въпроси, проблемни или непроблемни, свързани с въвеждането на еврото в Република България", посочи Желязков, когато официално го натовари с новите му задължения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гдфгфдг

    2 2 Отговор
    ще целува децата си студени заклани от обеднялата и озверяла тълпа

    06:19 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сега

    2 0 Отговор
    Владо "кошницата" ще каже само "благи вести" !

    06:23 06.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БеГемот

    0 0 Отговор
    Абе не върви по мед и масло ...пет часа в била нямаха евро ...и в лева едвам ми върнаха ...дадох 20 лв за сметка 11.65 и настана паника вадиха се стотинки от кутии....

    Коментиран от #15

    06:41 06.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Асххх

    0 0 Отговор
    Този винаги лъжеше в ефир за цените" казват краставиците скачат с 30 процента " а този веднага след тях казваше че цената е надолу .

    06:47 06.01.2026

  • 17 Другари и другарки

    0 0 Отговор
    Моля, обяснете ми защо допреди 5 дни с банкнота от 10 лева без проблем можех да си купя вафла и вода с ресто 8 лева, но сега това е нарушение, служителите в супермаркетите ми правят скандал 2 пъти и отказват да ми върнат 4 евра.

    07:00 06.01.2026

