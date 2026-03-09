Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Левски се изправя срещу Локомотив Пловдив в търсене нови три точки в борбата за титлата

Левски се изправя срещу Локомотив Пловдив в търсене нови три точки в борбата за титлата

9 Март, 2026 11:45 510 0

Гостуващият тим не познава вкуса на победата в последните четири шампионатни срещи

Левски се изправя срещу Локомотив Пловдив в търсене нови три точки в борбата за титлата - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски посреща Локомотив (Пловдив) на стадион "Георги Аспарухов" днес. В 18:00 часа "сините" ще се изправят срещу "смърфовете" в ключов мач от 25-ия кръг на Първа лига, който може да се окаже решаващ за амбициите на двата тима този сезон.

След неочакваното поражение от Лудогорец в предишния кръг, Левски ще търси задължителна победа пред своите фенове, за да затвърди лидерската си позиция в класирането. В момента столичани оглавяват таблицата с 56 точки, но напрежението расте, тъй като преследвачите не отстъпват.

Съперникът от Пловдив пристига в София с амбиция да прекъсне негативната си серия. Локомотив заема шесто място с 35 точки и не познава вкуса на победата в последните четири шампионатни срещи. Въпреки това, "черно-белите" вече веднъж надделяха над Левски през този сезон – през септември те триумфираха с минималното 1:0 на "Лаута".

Днешният сблъсък обещава да бъде изпълнен с емоции, напрежение и футболни страсти. Дали Левски ще успее да вземе реванш и да затвърди лидерството си, или Локомотив ще изненада отново и ще се върне на победния път? Отговорът ще разберем тази вечер на "Герена".


