Байерн спаси точка срещу Майнц с късен гол на Кейн

14 Декември, 2025 20:37 507 0

Феновете могат да си отдъхнат, че любимците им избегнаха поражението

Байерн спаси точка срещу Майнц с късен гол на Кейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят между Байерн Мюнхен и Майнц от 14-ия кръг на Бундеслигата, завърши при резултат 2:2 на „Алианц Арена“. Баварците се измъкнаха от ръба на поражението благодарение на безпогрешно изпълнена дузпа от Хари Кейн в 87-ата минута, която донесе ценна точка на домакините.

Срещата започна с устрем от страна на Байерн, а младата надежда Ленарт Карл даде тон на мача, разписвайки се в 29-ата минута и изстрелвайки мюнхенци напред в резултата.

Въпреки това, гостите от Майнц не се предадоха и в добавеното време на първата част Кацпер Потулски възстанови равенството, хвърляйки студен душ върху феновете на домакините.

След почивката драмата се задълбочи. В 67-ата минута Джа-Сун Лий изненада всички на стадиона, реализирайки втори гол за Майнц и обръщайки резултата в полза на аутсайдера. Байерн се оказа на прага на първа шампионатна загуба за сезона, но в самия край на срещата съдията отсъди дузпа за домакините. Хари Кейн не трепна и с хладнокръвие оформи крайното 2:2.

Това равенство е второ за Байерн през настоящата кампания, като тимът запазва лидерската си позиция в класирането с комфортна преднина от 9 точки пред втория Лайпциг. Майнц, от своя страна, пропусна златен шанс за втора победа през сезона и остава закотвен на дъното на таблицата, записвайки 40-о равенство в историята си в Бундеслигата.


