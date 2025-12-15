Кризата с чипове за RAM памет може да доведе до нов проблем

Растящият, ненаситен глад в сектора на изкуствения интелект за високопроизводителни памети, меко казано, създава сътресения в света на потребителските смартфони. Хумористичните изображения за небесно високите цени на RAM паметите вече не са смешни, а заплашват със значителна регресия в хардуерните спецификации на смартфоните.

Същността на проблема се крие в трескавата надпревара за оборудване на разрастващите се центрове за изкуствен интелект с памети с висока пропускателна способност (HBM) и специализирани GDDR5 DRAM. Тази корпоративна надпревара за силиций просто е отнела огромни производствени мощности, оставяйки конвенционалните мобилни DRAM (LPDDR) в затруднение. Този недостиг води до силно повишаване на цените на компонентите, създавайки огромни затруднения за всеки производител на мобилни устройства на планетата.

Производителите са изправени пред труден избор: или да повишат цените на дребно, или да намалят спецификациите на устройствата. Много от флагманските компании вече са видели цените си при пускането на пазара да се покачват, но това може да е само началото. Слуховете вече разпространяват достоверни информации, че ултра-премиум конфигурацията с 16 GB RAM, някога любима на флагманския сегмент, е на път да изчезне почти напълно през следващата година.

Междувременно средният и ниският сегмент на пазара се готвят за пълно съкращаване на капацитета. Източници предполагат, че наличието на варианти с 12 GB RAM може да бъде намалено с над четиридесет процента, като производителите агресивно се ориентират към по-достъпни модели с 6 GB и 8 GB. Може би най-изненадващото развитие е прогнозираното завръщане на бюджетни смартфони с едва 4 GB RAM, конфигурация, за която мнозина смятаха, че е завинаги останала в историята на мобилните устройства.