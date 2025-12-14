Димитър Митов и Абърдийн с драматичен обрат срещу Килмарнък в Шотландия

Абърдийн, с българския национален страж Димитър Митов под рамката, изкова впечатляващ обрат и надви Килмарнък с 2:1 в среща от 17-ия кръг на шотландската Премиършип.

Срещата на стадион „Питодри“ започна с предимство за гостите, които откриха резултата още в 17-ата минута чрез Тайрийс Джон-Джулс.

Въпреки ранния гол, Митов демонстрира стабилност и хладнокръвие, като с няколко ключови спасявания запази надеждите на домакините живи.

Драмата се разигра в заключителните минути на двубоя. В 79-ата минута шведският нападател Кенан Билалович, появил се като резерва, възстанови равенството и върна интригата на терена. Само три минути по-късно, след напрежение в наказателното поле на Килмарнък, Абърдийн получи дузпа. Другият швед в състава – Йеспер Карлсон, не трепна и реализира хладнокръвно за пълния обрат – 2:1!

Този успех е седми за сезона за „червените“, които се изкачиха на шеста позиция в класирането и продължават да преследват челните места. За Килмарнък поражението е девето и тимът остава на предпоследното, 11-о място, като ситуацията за гостите става все по-сложна.