Калоян Методиев: Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца

От Народното събрание ми изпратиха отговор за пътуванията зад граница на депутатите, които поисках по Закона за достъп до обществена информация. Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца. Странно ми е отказано да се обявят придружаващите ги лица, защото били лични данни. Явно нещо крият. Ще търся тези отговори догодина. На първо четене има командировки, които са абсолютни екскурзии. Разгул, привилегии и безобразни разходи. Ето няколко пилотни примера.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Седмицата, когато парламентът не работи заради липса на кворум цяла делегация е в Осака на Експо. За тази 6 дневна визита Рая Назарян (ГЕРБ) струва 15 012 лева на данъкоплатците, Тошко Йорданов (ИТН) - 15 012 лева, анонимна депутатка от Добрич Мая Димитрова (БСП) също 15 012 лева, Даниел Лорер (ПП-ДБ) за 6829 лв., Деница Николова (ГЕРБ) даже не е отчела парите.

Депутатът Кирил Добрев (БСП) е бил 5 дни в Париж и са му платени 5757 лева. Същият е пътувал до Баку с Киселова, но няма командировъчни, което поставя въпроса на какво основание се вози в правителствения самолет. Четири човека начело с Киселова за 120 местен самолет. Римският разгул тук се черви от срам.

Христо Гаджев (ГЕРБ) цели осем пъти е ходил командировки на стойност 16 636 лева.

И тук, като в Министерски съвет, имаме групи поклонници в Атон (вози ги НСО и получават командировъчни) - Христо Гаржев (ГЕРБ), Деян Дечев (БСП), Красимир Йорданов (БСП), Калин Стоянов (ДПС), Венцислав Асенов (ИТН). Екзотиките включват Колумбия ( Ал. Симидчиев, ПП-ДБ), Южна Корея (Атанас Атанасов, БСП), Мексико (Деница Димитрова, ПП-ДБ). Има и една група в Андора. Платено е на един депутат от БСП - Галин Дурев да ходи до Франция за 4770 лв., но никой не знае в кой град и защо (празно поле в справката). Как Явор Божанков (ПП-ДБ) е бил за един ден в Казахстан и Узбекистан е интересен въпрос?

На първо четене и на фона на тежката година (цени, безводие, трафик, наводнения, пожари) се е вихрил парламентарен туризъм в най-кризисните моменти и неясно защо като цели делегации. И най-мръсното е, че при подготовката на три бюджета тази година министри и депутати не спряха да повтарят, че няма пари в държавата и че народа трябвало да стяга коланите. Докато са разпускали своите.

Някои парламентарни групи като ГЕРБ, БСП и ИТН са били като "отвързани" за пътувания на държавни разноски. Този парламент, това мнозинство и правителство доказа, че е недостойно да управлява страната и да носи полза за държавата. Интересуват ги само привилегиите.