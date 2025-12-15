Калоян Методиев: Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца

От Народното събрание ми изпратиха отговор за пътуванията зад граница на депутатите, които поисках по Закона за достъп до обществена информация. Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца. Странно ми е отказано да се обявят придружаващите ги лица, защото били лични данни. Явно нещо крият. Ще търся тези отговори догодина. На първо четене има командировки, които са абсолютни екскурзии. Разгул, привилегии и безобразни разходи. Ето няколко пилотни примера.
Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Седмицата, когато парламентът не работи заради липса на кворум цяла делегация е в Осака на Експо. За тази 6 дневна визита Рая Назарян (ГЕРБ) струва 15 012 лева на данъкоплатците, Тошко Йорданов (ИТН) - 15 012 лева, анонимна депутатка от Добрич Мая Димитрова (БСП) също 15 012 лева, Даниел Лорер (ПП-ДБ) за 6829 лв., Деница Николова (ГЕРБ) даже не е отчела парите.
Депутатът Кирил Добрев (БСП) е бил 5 дни в Париж и са му платени 5757 лева. Същият е пътувал до Баку с Киселова, но няма командировъчни, което поставя въпроса на какво основание се вози в правителствения самолет. Четири човека начело с Киселова за 120 местен самолет. Римският разгул тук се черви от срам.
Христо Гаджев (ГЕРБ) цели осем пъти е ходил командировки на стойност 16 636 лева.
И тук, като в Министерски съвет, имаме групи поклонници в Атон (вози ги НСО и получават командировъчни) - Христо Гаржев (ГЕРБ), Деян Дечев (БСП), Красимир Йорданов (БСП), Калин Стоянов (ДПС), Венцислав Асенов (ИТН). Екзотиките включват Колумбия ( Ал. Симидчиев, ПП-ДБ), Южна Корея (Атанас Атанасов, БСП), Мексико (Деница Димитрова, ПП-ДБ). Има и една група в Андора. Платено е на един депутат от БСП - Галин Дурев да ходи до Франция за 4770 лв., но никой не знае в кой град и защо (празно поле в справката). Как Явор Божанков (ПП-ДБ) е бил за един ден в Казахстан и Узбекистан е интересен въпрос?
На първо четене и на фона на тежката година (цени, безводие, трафик, наводнения, пожари) се е вихрил парламентарен туризъм в най-кризисните моменти и неясно защо като цели делегации. И най-мръсното е, че при подготовката на три бюджета тази година министри и депутати не спряха да повтарят, че няма пари в държавата и че народа трябвало да стяга коланите. Докато са разпускали своите.
Някои парламентарни групи като ГЕРБ, БСП и ИТН са били като "отвързани" за пътувания на държавни разноски. Този парламент, това мнозинство и правителство доказа, че е недостойно да управлява страната и да носи полза за държавата. Интересуват ги само привилегиите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Така както си внесохме ЦАР от Германия!
Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!
12:45 15.12.2025
2 ужасТ! Изедници!
И кво?
Коментиран от #12
12:45 15.12.2025
3 Курортисти
12:46 15.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #23
12:46 15.12.2025
5 Рая
12:48 15.12.2025
6 ивелин схемайлов
12:52 15.12.2025
7 Възpожденец 🇧🇬
Ако бяха постоянно, кой знае още колко поразии и кражби щяха да направят.
Толкова ниско ниво на интелект в Народното събрание (Партийния дом на БКП), никога е нямало.
То има цели групи с интелект на колорадски бръмбар - копейки, величави, ново начало ... неудачник до неудачник, илитерат до илитерат .
12:53 15.12.2025
8 Оракула от Делфи
пътуването се плаща от джоба!!!
А колко струва на Делян Пеевски охраната и на какво основание го пазят ,
три автомобила с 10 човека ,денонощно и то от "НСО",
ТОВА ЛИ Е " най-върлия престъпник " в България , или са чисти Пеевски лиготий!???
12:55 15.12.2025
9 Така беше
Коментиран от #27
12:55 15.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 шам фъстък
12:55 15.12.2025
12 Потресаващо!
До коментар #2 от "ужасТ! Изедници!":Милиарди се харчат от депутатите и министрите за служебни коли, командировки, охрана, секретарки, заплати, безплатни прищевки и какво ли не. И в същото време, работници и пенсионери с мизерни заплати и пенсии.
12:57 15.12.2025
13 Единственото Спасение за България е
Които са за + моля, които са против - моля.
12:57 15.12.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА ИМ СЕ НАМАЛИ БРОЙКАТА ОТ 240 НА 40!
ДА МИНАТ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА,ТА ДА ВИДЯТ КАК ЖИВЕЯТ 2 МЛН. РАБОТЕЩИ.
13:00 15.12.2025
15 Забрави
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И платняните торбички.
13:03 15.12.2025
16 Престъпниците
13:07 15.12.2025
17 ефрейтор
Коментиран от #18, #25
13:07 15.12.2025
18 Плюс
До коментар #17 от "ефрейтор":мис Пиги .
13:08 15.12.2025
19 ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ГНЯВ
СЛЕД ТАЗИ СТАТИЯ.
И тази измет ще правят бюджет...
300 € пенсия и 600 € минимална работна заплата....и на тези хора те се подиграват и в същото време крадът от мизерни им доходи...
Нямам думи....е гати наглостта,алчността...
13:17 15.12.2025
20 1111
13:18 15.12.2025
21 Врая Наделян
13:20 15.12.2025
22 Рускиня
13:22 15.12.2025
23 Хи хи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А мотокар видели ли са , защото това е бая тежичко !
13:23 15.12.2025
24 запознат
13:24 15.12.2025
25 Рускиня
До коментар #17 от "ефрейтор":Президента пътувал, всеки знае, но какво е свършил и каква е ползата за България и народа от пътуването му?
Коментиран от #28, #33
13:26 15.12.2025
26 ТАКА СЕ ЗАПОЧВА...
13:28 15.12.2025
27 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Така беше":Така ли? Виждал ли си народен представител от онова време. Щото познавах две жени. Едната краварка, дояща не знам колко си крави в Калояново а другата тъкачка , на не знам колко си стана в ТПК Марица . За сесия получаваха по една чантичка със сувенири и малко лакомства. Това беше.
13:32 15.12.2025
28 ама ти
До коментар #25 от "Рускиня":много питаш!
13:34 15.12.2025
29 НРБългария
Коментиран от #30
13:35 15.12.2025
30 то нямаше значение как пътува
До коментар #29 от "НРБългария":Важното беше депутата да си носи партийната книжка.
13:36 15.12.2025
31 Едни хора
13:42 15.12.2025
32 Ужас
13:53 15.12.2025
33 Колко пък
До коментар #25 от "Рускиня":Много да ги познаваш законите, институциите и техните функции.. Според теб сигурно са едно и също нещо
13:59 15.12.2025
34 Професор
Коментиран от #37
14:06 15.12.2025
35 НА 25.12.1989 Г.
НИЕ ИМАМЕ САМО 9 ДНИ.
14:12 15.12.2025
36 дядото
14:13 15.12.2025
37 40 стигат
До коментар #34 от "Професор":Няма нужда от повече. Те и без това не ходят редовно на работа.
14:15 15.12.2025