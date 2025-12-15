Новини
Калоян Методиев: Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца

Калоян Методиев: Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца

15 Декември, 2025 12:43

Странно ми е отказано да се обявят придружаващите ги лица, защото били лични данни. Явно нещо крият. Ще търся тези отговори догодина

Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

От Народното събрание ми изпратиха отговор за пътуванията зад граница на депутатите, които поисках по Закона за достъп до обществена информация. Пътували са на държавни разноски 154 от 240 депутати. Това само за 10 месеца. Странно ми е отказано да се обявят придружаващите ги лица, защото били лични данни. Явно нещо крият. Ще търся тези отговори догодина. На първо четене има командировки, които са абсолютни екскурзии. Разгул, привилегии и безобразни разходи. Ето няколко пилотни примера.

Това написа във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Седмицата, когато парламентът не работи заради липса на кворум цяла делегация е в Осака на Експо. За тази 6 дневна визита Рая Назарян (ГЕРБ) струва 15 012 лева на данъкоплатците, Тошко Йорданов (ИТН) - 15 012 лева, анонимна депутатка от Добрич Мая Димитрова (БСП) също 15 012 лева, Даниел Лорер (ПП-ДБ) за 6829 лв., Деница Николова (ГЕРБ) даже не е отчела парите.

Депутатът Кирил Добрев (БСП) е бил 5 дни в Париж и са му платени 5757 лева. Същият е пътувал до Баку с Киселова, но няма командировъчни, което поставя въпроса на какво основание се вози в правителствения самолет. Четири човека начело с Киселова за 120 местен самолет. Римският разгул тук се черви от срам.

Христо Гаджев (ГЕРБ) цели осем пъти е ходил командировки на стойност 16 636 лева.

И тук, като в Министерски съвет, имаме групи поклонници в Атон (вози ги НСО и получават командировъчни) - Христо Гаржев (ГЕРБ), Деян Дечев (БСП), Красимир Йорданов (БСП), Калин Стоянов (ДПС), Венцислав Асенов (ИТН). Екзотиките включват Колумбия ( Ал. Симидчиев, ПП-ДБ), Южна Корея (Атанас Атанасов, БСП), Мексико (Деница Димитрова, ПП-ДБ). Има и една група в Андора. Платено е на един депутат от БСП - Галин Дурев да ходи до Франция за 4770 лв., но никой не знае в кой град и защо (празно поле в справката). Как Явор Божанков (ПП-ДБ) е бил за един ден в Казахстан и Узбекистан е интересен въпрос?

На първо четене и на фона на тежката година (цени, безводие, трафик, наводнения, пожари) се е вихрил парламентарен туризъм в най-кризисните моменти и неясно защо като цели делегации. И най-мръсното е, че при подготовката на три бюджета тази година министри и депутати не спряха да повтарят, че няма пари в държавата и че народа трябвало да стяга коланите. Докато са разпускали своите.

Някои парламентарни групи като ГЕРБ, БСП и ИТН са били като "отвързани" за пътувания на държавни разноски. Този парламент, това мнозинство и правителство доказа, че е недостойно да управлява страната и да носи полза за държавата. Интересуват ги само привилегиите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    21 12 Отговор
    Единственото спасение е да си внесем министри и депутати от ЕС!
    Така както си внесохме ЦАР от Германия!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    12:45 15.12.2025

  • 2 ужасТ! Изедници!

    42 0 Отговор
    Гадовете нямат в джоба си 400 евро да идат командировка до Брюксел на свои разноски, та товарят държавата.
    И кво?

    Коментиран от #12

    12:45 15.12.2025

  • 3 Курортисти

    37 0 Отговор
    От джоба и на гърба на народа.

    12:46 15.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    37 0 Отговор
    В петък Теменужка е прехвърлила на фирми на Пеевски 250 000 000 народни пари които са изтеглени в брой в чували и кашони.

    Коментиран от #15, #23

    12:46 15.12.2025

  • 5 Рая

    26 2 Отговор
    Моля моля, аз не съм пътувала на държавни разноски. Само си вземах жиголо стотина пъти. Ах как само возеше, защо ми е да ме возят самолети, когато с него летях до небесата...

    12:48 15.12.2025

  • 6 ивелин схемайлов

    10 2 Отговор
    aз тъpмъчa eлeктopaтa cи eднa cтoтинкa дъpжaвнa нe cъм пoxapчил

    12:52 15.12.2025

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    20 0 Отговор
    И по добре, че са пътували.
    Ако бяха постоянно, кой знае още колко поразии и кражби щяха да направят.
    Толкова ниско ниво на интелект в Народното събрание (Партийния дом на БКП), никога е нямало.
    То има цели групи с интелект на колорадски бръмбар - копейки, величави, ново начало ... неудачник до неудачник, илитерат до илитерат .

    12:53 15.12.2025

  • 8 Оракула от Делфи

    25 0 Отговор
    Закона е ясен дори за изг-зените депутати, няма ли основание за командировката,
    пътуването се плаща от джоба!!!
    А колко струва на Делян Пеевски охраната и на какво основание го пазят ,
    три автомобила с 10 човека ,денонощно и то от "НСО",
    ТОВА ЛИ Е " най-върлия престъпник " в България , или са чисти Пеевски лиготий!???

    12:55 15.12.2025

  • 9 Така беше

    8 5 Отговор
    И преди 89 г.така в и сега.

    Коментиран от #27

    12:55 15.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 шам фъстък

    19 0 Отговор
    Това е само за 10 месеца-да умножим хиляди левове по цифрата 154. А другите 86 депутати да не са се скатавали някъде? После-Защо нямало пари за младите лекари и медицински сестри?!

    12:55 15.12.2025

  • 12 Потресаващо!

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "ужасТ! Изедници!":

    Милиарди се харчат от депутатите и министрите за служебни коли, командировки, охрана, секретарки, заплати, безплатни прищевки и какво ли не. И в същото време, работници и пенсионери с мизерни заплати и пенсии.

    12:57 15.12.2025

  • 13 Единственото Спасение за България е

    15 0 Отговор
    да си внесе Робо Депутати от Китай за по 500 $ долара по помина на господин Тошко?
    Които са за + моля, които са против - моля.

    12:57 15.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 1 Отговор
    ДА ВЪРНАТ ПАРИТЕ И ТО С ЛИХВИ!
    ДА ИМ СЕ НАМАЛИ БРОЙКАТА ОТ 240 НА 40!
    ДА МИНАТ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА,ТА ДА ВИДЯТ КАК ЖИВЕЯТ 2 МЛН. РАБОТЕЩИ.

    13:00 15.12.2025

  • 15 Забрави

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И платняните торбички.

    13:03 15.12.2025

  • 16 Престъпниците

    14 0 Отговор
    и вечни хрантутници , не знаят Род и Родина ! На народен гръб , при това в най - бедната държава в Европа , те пилеят и крадат както и когато искат ! Безсрамие и гнусни действия от личен егоизъм и интерес !

    13:07 15.12.2025

  • 17 ефрейтор

    10 8 Отговор
    A перзидента колко е пътувал?

    Коментиран от #18, #25

    13:07 15.12.2025

  • 18 Плюс

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "ефрейтор":

    мис Пиги .

    13:08 15.12.2025

  • 19 ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ ГНЯВ

    16 2 Отговор
    И ЯРОСТ МЕ ОБЗЕ
    СЛЕД ТАЗИ СТАТИЯ.
    И тази измет ще правят бюджет...
    300 € пенсия и 600 € минимална работна заплата....и на тези хора те се подиграват и в същото време крадът от мизерни им доходи...
    Нямам думи....е гати наглостта,алчността...

    13:17 15.12.2025

  • 20 1111

    5 2 Отговор
    51-вото НС също пътува, затова скоро ще има край на тези разхищения!

    13:18 15.12.2025

  • 21 Врая Наделян

    5 1 Отговор
    Депутат да се наричам, първа радост е за мене :))

    13:20 15.12.2025

  • 22 Рускиня

    12 0 Отговор
    Всички крали от хляба на българския народ да бъда осъдени за кражба ,да върнат парите и да им се начислят михви с висок %. В досиетата им да пише крадци да нямат право на държавна работа.

    13:22 15.12.2025

  • 23 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А мотокар видели ли са , защото това е бая тежичко !

    13:23 15.12.2025

  • 24 запознат

    9 1 Отговор
    Предстои не само комндировките да им се вадят .Следват имоти , банокви сметки на тях , деца , близки и тн ,офшорнисметки и др .Друга държава ще имаме -истинска .

    13:24 15.12.2025

  • 25 Рускиня

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "ефрейтор":

    Президента пътувал, всеки знае, но какво е свършил и каква е ползата за България и народа от пътуването му?

    Коментиран от #28, #33

    13:26 15.12.2025

  • 26 ТАКА СЕ ЗАПОЧВА...

    8 0 Отговор
    Първо се вадят командировките, после имуществото, банкови сметки... конфискация ,съд и затвор.

    13:28 15.12.2025

  • 27 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така беше":

    Така ли? Виждал ли си народен представител от онова време. Щото познавах две жени. Едната краварка, дояща не знам колко си крави в Калояново а другата тъкачка , на не знам колко си стана в ТПК Марица . За сесия получаваха по една чантичка със сувенири и малко лакомства. Това беше.

    13:32 15.12.2025

  • 28 ама ти

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Рускиня":

    много питаш!

    13:34 15.12.2025

  • 29 НРБългария

    11 0 Отговор
    Само да ви кажа , че през соца , депутатите не получават заплати и ходят с градския транспрт до парламента . Заседания има няколко пъти в месеца и депутат може да е дори някой бригадир на ТКЗС .Ама това е в едни времена когато е имало държава и държавност , не като сега корпорация

    Коментиран от #30

    13:35 15.12.2025

  • 30 то нямаше значение как пътува

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "НРБългария":

    Важното беше депутата да си носи партийната книжка.

    13:36 15.12.2025

  • 31 Едни хора

    3 3 Отговор
    бяха отгледани и обгрижвани под крушата на една Крушовица, която продължава още от същото

    13:42 15.12.2025

  • 32 Ужас

    6 0 Отговор
    Не се наядоха не се накрадоха тия народни изедници - НАРОДЕН СЪД като в Румъния

    13:53 15.12.2025

  • 33 Колко пък

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Рускиня":

    Много да ги познаваш законите, институциите и техните функции.. Според теб сигурно са едно и също нещо

    13:59 15.12.2025

  • 34 Професор

    5 0 Отговор
    За държавица с 6 милиона население 240 депутати е прекалено висока бройка. 80 депутати са достатъчни. Ще се следят по лесно пък и няма да струват толкова скъпо на данъкоплатците.

    Коментиран от #37

    14:06 15.12.2025

  • 35 НА 25.12.1989 Г.

    4 0 Отговор
    РУМЪНЦИТЕ ЕКЗЕКУТИРАХА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ И СИ ОПРАВИХА ИКОНОМИКАТА И ЖИВОТА.
    НИЕ ИМАМЕ САМО 9 ДНИ.

    14:12 15.12.2025

  • 36 дядото

    2 0 Отговор
    предполагам това е само върхът на айсберга.тези хора от политиката и властта съвсем се самозабравиха.живеят в свят на "мека"диктатура и правят каквото си поискат без да дават отчет за нищо.рестарт трябва,пълен рестарт,млади хора,нови закони и нова държава,иначе народа,младото поколение е готово.изборът е наш

    14:13 15.12.2025

  • 37 40 стигат

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Професор":

    Няма нужда от повече. Те и без това не ходят редовно на работа.

    14:15 15.12.2025

