САЩ с обрат на Юнайтед Къп въпреки сензационна загуба на Коко Гоф

Вълнуващи обрати и неочаквани резултати белязаха поредния ден на престижния турнир по тенис за смесени отбори – Юнайтед Къп, провеждащ се в Пърт, Австралия. Американският тим демонстрира характер и борбеност, като си осигури място на четвъртфиналите, въпреки изненадващото поражение на звездата Коко Гоф.

Световната номер 4 Гоф претърпя неочаквана загуба в първия сингъл срещу испанката Джесика Бусас Манейро, която е едва 42-ра в ранглистата. След драматичен трисетов сблъсък, завършил с резултат 1:6, 7:6(3), 0:6, младата американка отстъпи, но не се предаде.

Впоследствие тя се реваншира на корта, като заедно с Крисчън Харисън донесе ключова победа на смесени двойки – 7:6(5), 6:0 срещу Иниго Сервантес и Ивон Карвале-Раймерс.

Истински трилър се разигра и в мъжкия сингъл, където Тейлър Фриц се изправи срещу Жауме Мунар. Американецът показа стоманени нерви, спасявайки мачбол в решителния тайбрек, и след над три часа битка надделя със 7:6(4), 3:6, 7:6(6). Ако Фриц бе загубил, Испания щеше да измести САЩ от четвъртфиналите, но той обърна развоя в полза на своя отбор.

Междувременно, в другия двубой от деня, Чехия затвърди доминацията си с категоричен успех над Норвегия – 2:0. Якуб Меншик се наложи над Каспер Рууд със 7:5, 7:6(6), а двукратната шампионка от Големия шлем Барбора Крейчикова дебютира с победа срещу Малене Хелгьо – 6:4, 6:3. Срещата на смесени двойки не се проведе, тъй като резултатът вече бе решен.