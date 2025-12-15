Бетис хвърли око на звезда на Лудогорец

Испанският футболен тим Бетис е насочил вниманието си към един от най-ярките таланти на Лудогорец – сръбския полузащитник Петър Станич, съобщават испански медии. 24-годишният атакуващ халф впечатли с изявите си в европейските клубни турнири, което не остана незабелязано от скаутите на „зелено-белите“ от Севиля.

Любопитното е, че Станич вече е бил на крачка от трансфер в другия голям клуб от Андалусия – Севиля. Според източници, сръбският национал е имал предварителна договорка с андалуския тим, но сделката се е провалила в последния момент. Причината – новият спортен директор Антонио Кордон е решил да прекрати преговорите и да насочи усилията си към друг футболист. Предшественикът му Виктор Орта вече бе договорил трансфер на стойност 2,5 милиона евро с Бачка Топола, но след като Орта пое към Валядолид, всичко пропадна.

Силните изяви на Станич с екипа на Лудогорец, особено в Лига Европа, отново изстреляха името му сред най-желаните футболисти на Балканите. Именно в двубоя между Лудогорец и Бетис в Разград, спечелен от испанците с 2:0, сръбският халф демонстрира класата си и остави отлични впечатления у треньорския щаб на „вердибланкос“.

В момента Петър Станич е водещият голмайстор в Лига Европа с шест попадения – постижение, което допълнително повишава интереса към него не само от страна на Бетис, но и от още няколко испански клуба.