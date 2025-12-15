Новини
Бетис хвърли око на звезда на Лудогорец

15 Декември, 2025 15:08 527 1

  • петър станич-
  • лудогорец-
  • бетис-
  • трансфер-
  • лига европа-
  • севиля-
  • испански футбол-
  • голмайстор-
  • сръбски халф

В момента Петър Станич е водещият голмайстор в Лига Европа

Бетис хвърли око на звезда на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският футболен тим Бетис е насочил вниманието си към един от най-ярките таланти на Лудогорец – сръбския полузащитник Петър Станич, съобщават испански медии. 24-годишният атакуващ халф впечатли с изявите си в европейските клубни турнири, което не остана незабелязано от скаутите на „зелено-белите“ от Севиля.

Любопитното е, че Станич вече е бил на крачка от трансфер в другия голям клуб от Андалусия – Севиля. Според източници, сръбският национал е имал предварителна договорка с андалуския тим, но сделката се е провалила в последния момент. Причината – новият спортен директор Антонио Кордон е решил да прекрати преговорите и да насочи усилията си към друг футболист. Предшественикът му Виктор Орта вече бе договорил трансфер на стойност 2,5 милиона евро с Бачка Топола, но след като Орта пое към Валядолид, всичко пропадна.

Силните изяви на Станич с екипа на Лудогорец, особено в Лига Европа, отново изстреляха името му сред най-желаните футболисти на Балканите. Именно в двубоя между Лудогорец и Бетис в Разград, спечелен от испанците с 2:0, сръбският халф демонстрира класата си и остави отлични впечатления у треньорския щаб на „вердибланкос“.

В момента Петър Станич е водещият голмайстор в Лига Европа с шест попадения – постижение, което допълнително повишава интереса към него не само от страна на Бетис, но и от още няколко испански клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Кирил Домувчийски веднага да им даде 10 млн, евро, ако се съгласят заедно със Станич да вземат и Антон Недялков.

    Защита на Лудогорец е много зле, Хьогмо през зимата трябва да вземе поне 2-3 защитника и да се сбогува с Недялков.

    15:20 15.12.2025

