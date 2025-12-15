Новини
Бразилия иска Анчелоти да остане и след Световното

15 Декември, 2025 22:35 515 0

Местната федерация е в напреднали преговори за удължаване на договора на италианския специалист

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианецът Карло Анчелоти може да остане селекционер на националния отбор на Бразилия и след Световното първенство през 2026 година, тъй като Бразилската конфедерация по футбол вече е в напреднали преговори за удължаване на договора на специалиста, твърди изданието The ​​Athletic.

Анчелоти оставя добри впечатления, откакто стана първият чуждестранен старши треньор на държавния състав на Бразилия и двете страни са започнали разговори за удължаване на контракта на селекционера.

Бразилската конфедерация е нетърпелива да си осигури услугите на италианеца до 2030 година, сигнализирайки за намерението си да изгради дългосрочен проект, вместо да ограничава ролята на Карло Анчелоти до цикъл от един турнир.

Италианският специалист беше назначен през май с първоначален едногодишен договор, който е валиден до края на Мондиал 2026.


Бразилия
