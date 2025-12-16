Шокиращо решение: Отборът на Бойко Борисов спира участието си в Трета лига

Витоша Бистрица изненадаха спортната общественост с неочаквано съобщение – клубът прекратява участието си в Трета Югозападна лига. Новината дойде само дни след като тимът се изправи срещу Левски в напрегнат осминафинален сблъсък за Купата на България.
Това решение хвърли в смут привържениците и остави много въпроси без отговор.
В отбора на ветераните на Витоша от години като футболист се изявява Бойко Борисов.
Причините за оттеглянето все още не са официално оповестени, но се предполага, че са свързани с организационни и финансови затруднения, които от известно време тормозят клуба.
Витоша Бистрица, които през последните години се превърнаха в символ на борбеност и спортен дух, сега се изправят пред ново предизвикателство.
Ето официалното становище на клуба:
"ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група.
Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по - високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол , ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига . При наличие на сериозен интерес за финансиране , стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб , всеки е добре дошъл .
Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ . Целите пред клуба , ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.
Условията , които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите.
Малки Тигри мечтайте , трудете се и давайте максимума във всяка тренировка , защото вие сте бъдещето."
