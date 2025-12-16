Новини
Шокиращо решение: Отборът на Бойко Борисов спира участието си в Трета лига

16 Декември, 2025 11:01 1 084 19

Футболната общност очаква с нетърпение повече информация относно бъдещето на Витоша Бистрица

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Витоша Бистрица изненадаха спортната общественост с неочаквано съобщение – клубът прекратява участието си в Трета Югозападна лига. Новината дойде само дни след като тимът се изправи срещу Левски в напрегнат осминафинален сблъсък за Купата на България.

Това решение хвърли в смут привържениците и остави много въпроси без отговор.

В отбора на ветераните на Витоша от години като футболист се изявява Бойко Борисов.

Причините за оттеглянето все още не са официално оповестени, но се предполага, че са свързани с организационни и финансови затруднения, които от известно време тормозят клуба.

Витоша Бистрица, които през последните години се превърнаха в символ на борбеност и спортен дух, сега се изправят пред ново предизвикателство.

Ето официалното становище на клуба:

"ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по - високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол , ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига . При наличие на сериозен интерес за финансиране , стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб , всеки е добре дошъл .

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ . Целите пред клуба , ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията , които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите.

Малки Тигри мечтайте , трудете се и давайте максимума във всяка тренировка , защото вие сте бъдещето."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 урко

    20 3 Отговор
    Ми така е, Боко падна от власт и за наказание е врътнал кранчето

    11:03 16.12.2025

  • 2 Сретан

    16 2 Отговор
    Идемо!

    11:04 16.12.2025

  • 3 Не, че нещо ама...

    19 1 Отговор
    Всички неща,създадени изкуствено, претърпяват провал

    11:05 16.12.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 3 Отговор
    Сигурно Тулупа им е изял парите и затова фалират...

    11:05 16.12.2025

  • 5 Дядо от село

    18 1 Отговор
    Щото ще се премести в групата на лишените от свобода, затова.

    11:09 16.12.2025

  • 6 Даниел

    18 3 Отговор
    Интересно е да се види кви пари са харчени там!?

    11:10 16.12.2025

  • 7 Някой

    10 0 Отговор
    Ако бяха пуснали срещу Левски Борисов, резултата щеше да е друг. Само трябваше да информират чужденците в Левски, че трябва да му правят път и да му помагат по всякакъв начин. Все пак в негови мачове и целият противников отбор и съдиите играят за него.

    11:27 16.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Сретан може да е сред публиката с един приятел с "бинокъл"😀😀😀

    11:28 16.12.2025

  • 9 Пионки

    12 0 Отговор
    Спонсорът не е на власт и няма финансови потоци за препиране...

    11:34 16.12.2025

  • 10 Винету

    13 0 Отговор
    Ааа, това е напълно в стила на Бокича, нещо ако не му носи лична полза, моментално бива изхвърляно на произвола на съзбата...

    11:37 16.12.2025

  • 11 Разпада се

    8 0 Отговор
    Кула от карти, вчера щангите, утре дай боже и бфс то, бок, борбата на станка ..

    11:38 16.12.2025

  • 12 Гост

    12 0 Отговор
    Партии, отбори, хора, всичко, до което се докопа бокича, всичко отива на бунището по някое време

    11:39 16.12.2025

  • 13 дядо поп

    9 0 Отговор
    Съкрушен съм , довечера ще си легна с чорапите!

    11:42 16.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    4 0 Отговор
    Сретен е искал да става треньор на тигрите и веднага са закрили отбора

    12:01 16.12.2025

  • 16 виктория

    2 0 Отговор
    що ни изоставяш,бойчеее!!!

    12:08 16.12.2025

  • 17 Ами да

    3 0 Отговор
    Така е, като няма държавен бюджет! Да не би Борисов да е влязъл в затвора!? Винаги решава този въпрос за секунди по телефона!

    12:20 16.12.2025

  • 18 Тулупигерб

    0 0 Отговор
    Малии ще рИвЪ за бокотъпУто от банкя.

    12:32 16.12.2025

  • 19 БеГемот

    0 0 Отговор
    Чи той тоя централен нападател ги разори....

    12:36 16.12.2025

