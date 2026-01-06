Новини
СО: Планът за Витоша допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

СО: Планът за Витоша допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

6 Януари, 2026 11:11

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка

Столична община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност.

Общината подкрепя необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление.


  • 1 Госあ

    4 0 Отговор
    Планът ще стане работещ, когато Витоша бъде изтръгната от ръцете на мутрата цеко и бъде обявен търг за нов концесионер !!! Убеден съм, че желаещи да стопанисват съоръженията в сегашните им граници, които напълно покриват капацитета на планината до столицата, ще има !!!

    11:14 06.01.2026

  • 2 Удри с лопатата

    8 0 Отговор
    Нали дадохте всичко на частници, като преди това, "уж кандидатстват" с бизнес план, одобрен от министерството?

    11:14 06.01.2026

  • 3 столична педеращина

    7 0 Отговор
    Много сме силни сме в столична община сме....

    11:16 06.01.2026

  • 4 Госあ

    3 0 Отговор
    Да не говорим, че комунистите във Франция имат абсолютен контрол върху съоръженията в Алпите и Пиринеите !

    11:16 06.01.2026

  • 5 Някой

    2 6 Отговор
    Да се премахнат лифтовете и пистите. Който не може да се качва, да не се качва. Една ски писта унищожава толкова растителност, която като нищо произвежда кислород за хиляди човека.

    Коментиран от #7

    11:18 06.01.2026

  • 6 Трол

    2 1 Отговор
    Софиянци имат нужда да отслабнат, не им трябват лифтове.

    11:19 06.01.2026

  • 7 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ЧатГПТ дава 1 хектар гора, че произвежда на година приблизително 8-15 тона кислород. Те вредят на всички наоколо дори на тях, само да им е удобно;. Еми намерете си друг спорт. Не негри скиори. Южна България е преходно към субтропически климат.

    11:26 06.01.2026

  • 8 ААААА

    3 0 Отговор
    Интресно защо не се публикува списъка на членовете-"експерти" дали т. н. експертна оценка. Тогава всеки вероятно може да види кой какъв е и чии интереси защитава.

    11:26 06.01.2026

  • 9 456

    2 0 Отговор
    Отстранете " зелените" паразити работещи за Банско ,Боровец и Пампорово и ще се получат нещата. Тези зелени са проблем в цяла България. Заради тях и пътища ,тунели не могат да бъдат изградени.

    11:27 06.01.2026

  • 10 плана

    1 0 Отговор
    за планината ... на кмета... независимо... обективно... актуализиране... и я няма вече главната архитектка...
    Просто казано: колко обслужващи "обществения" интерес хотели ще се строят?

    11:29 06.01.2026

  • 11 пак е нещо

    3 1 Отговор
    но витоша не е само 2 лифта . комунистите направиха витоша приятна . има хижи, закуски , кафе и чай . хубави пътеки, поточета, зеленина и сърни . даже ски писти и ливади . но запустя. сега се рекламира как е важно да прекарваш в планината за здраве . а там няма нищо . намусени потни хора . скъпотия . бедняшкия народ само лифтове не е виждал . кат го сложат ще е по 15 евро в едната посока .

    Коментиран от #12

    11:32 06.01.2026

  • 12 как да не запустее

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "пак е нещо":

    достъп с коли ограничен уикенда, никакъв опит да увеличат местата за паркиране в ниските части и да извозват желаещите с градски транспорт, кмета оряза всичкия градски транспорт - няколко курса през 30 мин или час са 50 или 100 човека при пълен автобус или около 2-3-4 хиляди нагоре до обед и същите връщащи се следобед, при няколко градски линии до Витоша това прави достъп за максимум 10 хиляди. Как да не запустее като половината хижи не работят, понеже няма хора, а няма хора, понеже кмета е обещал планината на свои хора за застрояване.

    12:01 06.01.2026

