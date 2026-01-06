СО: Планът за Витоша допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

Столична община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност.
Общината подкрепя необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.
Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
11:14 06.01.2026
2 Удри с лопатата
11:14 06.01.2026
3 столична педеращина
11:16 06.01.2026
4 Госあ
11:16 06.01.2026
5 Някой
Коментиран от #7
11:18 06.01.2026
6 Трол
11:19 06.01.2026
7 Някой
До коментар #5 от "Някой":ЧатГПТ дава 1 хектар гора, че произвежда на година приблизително 8-15 тона кислород. Те вредят на всички наоколо дори на тях, само да им е удобно;. Еми намерете си друг спорт. Не негри скиори. Южна България е преходно към субтропически климат.
11:26 06.01.2026
8 ААААА
11:26 06.01.2026
9 456
11:27 06.01.2026
10 плана
Просто казано: колко обслужващи "обществения" интерес хотели ще се строят?
11:29 06.01.2026
11 пак е нещо
Коментиран от #12
11:32 06.01.2026
12 как да не запустее
До коментар #11 от "пак е нещо":достъп с коли ограничен уикенда, никакъв опит да увеличат местата за паркиране в ниските части и да извозват желаещите с градски транспорт, кмета оряза всичкия градски транспорт - няколко курса през 30 мин или час са 50 или 100 човека при пълен автобус или около 2-3-4 хиляди нагоре до обед и същите връщащи се следобед, при няколко градски линии до Витоша това прави достъп за максимум 10 хиляди. Как да не запустее като половината хижи не работят, понеже няма хора, а няма хора, понеже кмета е обещал планината на свои хора за застрояване.
12:01 06.01.2026