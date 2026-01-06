Представиха волана на бъдещето (ВИДЕО)

В ход, който изглежда като изваден от сценарий на научнофантастичен филм, гигантът в областта на безопасността Autoliv и технологичната фирма Tensor представиха първия в света сгъваем волан, готов за производство. Проектирана да преодолее разликата между традиционното шофиране и високата степен на автономност, системата ще дебютира в предстоящия Robocar на Tensor. Когато автомобилът включи своята автономна система от ниво 4, воланът автоматично се завърта, за да се изравни с колоната, преди да се прибере изцяло в таблото. Това механично изчезване е съчетано с плъзгащ се 112-инчов централен дисплей, който се премества към „водача“, ефективно превръщайки кокпита в развлекателен център, докато софтуерът на автомобила се занимава с навигацията.

Инженерното препятствие при премахването на фиксирания волан винаги е било безопасността на пътниците, по-специално по отношение на разгръщането на въздушните възглавници. Autoliv и Tensor са решили този проблем с усъвършенствана архитектура на въздушните възглавници с два режима, която се настройва в зависимост от позицията на волана. В ръчен режим е активна традиционната въздушна възглавница, монтирана на волана. Когато обаче воланът се прибира за автономно пътуване, системата прехвърля отговорността на вторична въздушна възглавница, интегрирана в таблото с инструменти. Компаниите твърдят, че това прехвърляне осигурява идентично ниво на защита, независимо дали на кормилото е човек или компютър, като гарантира, че „свободата да се отпуснеш“ не е за сметка на структурната безопасност.

Носителят на тази иновация, Tensor Robocar, е планиран за пускане в производство по-късно тази година и ще се произвежда във Виетнам от VinFast. Позициониран като луксозен кросоувър SUV за частни собственици, а не като транспортно средство само за автопарк, Robocar се отличава с впечатляващи задни врати и външни „SignalScreens“, които използват „CarMoji“, за да комуникират намеренията си на пешеходците и другите шофьори. Списъкът с хардуера е също толкова впечатляващ, начело със 112 kWh батерия и набор от сензори, който граничи с прекаленост, включващ 37 камери, 5 лидара и зашеметяващ набор от радари, микрофони и ултразвукови сензори, за да поддържа 360-градусова цифрова защита около автомобила.

Според главния изпълнителен директор на Tensor, Джей Сяо, този „двурежимен“ подход има за цел да запази удоволствието от шофирането, като същевременно се възползва от удобството на бъдещето. Докато много производители се ориентират към коли без волан, Tensor залага на това, че купувачите на луксозни автомобили все още искат да имат възможност да поемат контрола на криволичещите пътища, преди да оставят колата да се справи с монотонността на сутрешното пътуване до работа.

