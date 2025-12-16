Новини
Португалия ще се завърне в календара на Формула 1 през 2027 и 2028 г.

16 Декември, 2025 16:36 348 0

  • португалия-
  • формула 1-
  • календар-
  • писта

Високоскоростните надпревари ще се провеждат на 4.6-километровата писта "Портимао", която се намира в южната част на страната

Португалия ще се завърне в календара на Формула 1 през 2027 и 2028 г. - 1
Снимка: YouTube
Високоскоростните надпревари ще се провеждат на 4.6-километровата писта "Портимао", която се намира в южната част на страната.

За последно иберийската държава прие състезания от Формула 1 през 2020 и 2021.

Именно в Португалия Луис Хамилтън подобри рекорда на Михаел Шумахер за всички времена по победи, след като си осигури своя 92-ри успех преди 4 години. Британецът остава и единственият пилот на настоящата стартова решетка, който е печелил на тази писта.


Португалия
