Локомотив Новосибирск с български акцент оглави руската волейболна Суперлига

Волейболният тим на Локомотив Новосибирск, воден от българския наставник Пламен Константинов и с разпределителя Симеон Николов в състава, излезе на върха в класирането на руската Суперлига след впечатляваща победа над Кузбас Кемерово.

В среща от 16-ия кръг, изиграна пред ентусиазираната публика в Новосибирск, домакините се наложиха с 3:1 гейма (25:22, 25:18, 21:25, 25:14).

Още от самото начало Локомотив демонстрира стабилна игра и хладнокръвие в решаващите моменти. Първият гейм бе спечелен след прецизна атака на Иля Казаченков, а тайм-аутът, поискан от Константинов, се оказа ключов за успеха в тази част.

Във втората част домакините затвърдиха доминацията си, като Омар Курбанов реализира последната точка с мощен удар по блокадата.

Гостите от Кемерово не се предадоха лесно и успяха да вземат третия гейм, благодарение на стабилното си посрещане и ефективна атака.

Въпреки това, в четвъртата част Локомотив отново пое контрола и с категорично 25:14 сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1.

С този успех новосибирчани временно оглавиха таблицата с 39 точки, макар и с два изиграни мача повече от основните си конкуренти – Зенит Казан и Динамо Москва, които предстои да излязат на терена по-късно днес.