Politico: Белият дом има четири искания към Делси Родригес

Администрацията на Тръмп изисква временният лидер на Венецуела Делси Родригес да предприеме серия от „проамерикански стъпки“, които Николас Мадуро отказа, съобщава Politico, позовавайки се на свои източници.

Вашингтон очаква Родригес, като минимум е необходимо да предприеме мерки за ограничаване на трафика на наркотици. Тя трябва да експулсира ирански, кубински и други „агенти, враждебни към Вашингтон“ от Венецуела и да спре доставките на петрол за противниците на САЩ.



Освен това, американските власти се надяват, че Родригес ще улесни провеждането на свободни избори във Венецуела и в крайна сметка ще подаде оставка, съобщава Politico. Съединените щати все още не са определили конкретен краен срок; Тръмп по-рано заяви, че гласуването във Венецуела ще бъде невъзможно, докато „редът не бъде възстановен“.

Според източник на Politico, близък до екипа на Тръмп, САЩ може също да поискат от Венецуела да освободи затворени американци. Източниците отбелязаха, че не са били запознати с исканията на Вашингтон Каракас също да освободи венецуелските политически затворници.

Родригес е дългогодишен поддръжник на Мадуро и защитник на социалистическите възгледи, но САЩ са уверени, че тя ще се съобрази с исканията на Вашингтон. Тръмп преди това заплаши временния президент, че ще плати „висока цена“, ако откаже да сътрудничи. Според вестника САЩ биха могли да предложат на служителката не само „тоягата“ на военни действия, но и „моркова“ на облекчаване на санкциите и достъп до замразените ѝ активи в Катар и Турция.

„САЩ имат огромно влияние върху Родригес и други. Доказахме, че можем да задържаме хора в центъра на Каракас“, каза Елиът Ейбрамс, който е бил специален представител за Венецуела в първата администрация на Тръмп.

Междувременно бившият опозиционен член на венецуелския парламент и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че планира да се върне в страната възможно най-скоро.

„Планирам да се върна във Венецуела възможно най-скоро“, каза тя по Fox News.

Мачадо напусна Венецуела през 2025 г., за да пътува до Осло, за да получи лично Наградата за мир през декември. Тя обаче пропусна церемонията, а дъщеря ѝ прие наградата. Местонахождението ѝ в момента е неизвестно.