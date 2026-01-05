Манчестър Сити набеляза желан от Ливърпул и Байерн

Манчестър Сити се включва активно в надпреварата за подписа на Марк Гехи, централния бранител на Кристъл Палас, който е обект на сериозен интерес и от Ливърпул и Байерн Мюнхен. Според информация на реномирания журналист Сами Мокбел от BBC, „гражданите“ вече проучват условията за евентуален трансфер на английския национал.

Причината за засиления интерес на Сити е свързана с неотдавнашните травми на ключовите защитници Рубен Диаш и Йошко Гвардиол, които получиха контузии по време на драматичния сблъсък с Челси от 20-ия кръг на Премиър лийг. Това постави мениджъра Пеп Гуардиола в деликатна ситуация, налагайки спешно търсене на нови попълнения в дефанзивната линия.

Въпреки че все още не е взето окончателно решение дали Манчестър Сити ще отправи официална оферта към Кристъл Палас, интересът към Гехи е повече от явен.

Договорът на 23-годишния защитник изтича в края на сезона, а индикациите са, че той няма да бъде подновен – факт, който допълнително разпалва апетитите на водещите европейски клубове.

Ливърпул и Байерн Мюнхен също следят отблизо ситуацията около Гехи, като се очаква през лятото да се включат по-активно в битката за подписа му. Тогава английският национал ще може да премине в нов отбор без трансферна сума, което прави сделката още по-привлекателна за грандовете.