Сантос е близо до нов договор с Неймар

Сантос е близо до нов договор с Неймар

17 Декември, 2025 07:21

Бразилската звезда може да остане в клуба поне до Световното първенство през 2026 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев

Ръководството на Сантос води напреднали преговори за подновяване на договора на Неймар, съобщава “ESPN”. Настоящият контракт на бразилския нападател изтича в края на месеца, но двете страни вече са постигнали принципно съгласие по основните параметри.

Според информацията, клубните шефове и представителите на Неймар — водени от баща му и агент Неймар-старши, са се обединили около предложение за краткосрочно удължаване. Става дума за нов договор със срок от шест месеца, който ще задържи звездата на „Вила Белмиро“ поне до Мондиал 2026.

За самия футболист това също е удобен вариант, като ще му предостави възможност да остане в позната среда и да се подготвя без излишен натиск за големия турнир с националния отбор на Бразилия.

Този сезон 33-годишният Неймар има 20 мача в бразилската Серия А, реализирайки 8 попадения и записвайки една асистенция.


