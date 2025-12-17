Спортът по ТВ в сряда (17 декември)

13:00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1
15:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1
15:00 Волейбол: Сада – Суехли - МАХ Спорт 4
18:00 Баскетбол: Тюрк Телеком – Бург ан Брес - МАХ Спорт 3
18:30 Волейбол: Перуджа – Осака - МАХ Спорт 4
19:00 Волейбол: Левски – ЦСКА - МАХ Спорт 2
19:45 Футбол: Екселсиор – Аякс - Ринг тв
20:00 Баскетбол: Жалгирис – Анадолу Ефес - МАХ Спорт 3
21:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1
21:30 Футбол: Манчестър Сити – Брентфорд - Диема спорт 2
21:30 Баскетбол: Баскония – Монако - МАХ Спорт 2
22:00 Футбол: Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Фейенорд – Хееренвеен - Ринг тв
22:00 Волейбол: Ал Раян – Варта - МАХ Спорт 3
22:15 Футбол: Нюкасъл – Фулъм - Диема спорт 3
