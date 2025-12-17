Новини
Спортът по ТВ в сряда (17 декември)

Спортът по ТВ в сряда (17 декември)

17 Декември, 2025

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в сряда (17 декември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13:00 Тенис: финали на АТР - МАХ Спорт 1

15:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1

15:00 Волейбол: Сада – Суехли - МАХ Спорт 4

18:00 Баскетбол: Тюрк Телеком – Бург ан Брес - МАХ Спорт 3

18:30 Волейбол: Перуджа – Осака - МАХ Спорт 4

19:00 Волейбол: Левски – ЦСКА - МАХ Спорт 2

19:45 Футбол: Екселсиор – Аякс - Ринг тв

20:00 Баскетбол: Жалгирис – Анадолу Ефес - МАХ Спорт 3

21:00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг - Евроспорт 1

21:30 Футбол: Манчестър Сити – Брентфорд - Диема спорт 2

21:30 Баскетбол: Баскония – Монако - МАХ Спорт 2

22:00 Футбол: Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Фейенорд – Хееренвеен - Ринг тв

22:00 Волейбол: Ал Раян – Варта - МАХ Спорт 3

22:15 Футбол: Нюкасъл – Фулъм - Диема спорт 3


