Късен гол прати Алжир на четвъртфинал в Купата на африканските нации

6 Януари, 2026 20:50 409 0

„Пустинните лисици“ спечелиха срещу Конго след продължения

Късен гол прати Алжир на четвъртфинал в Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен трилър, изигран на стадион „Принс Мулай Хасан“ в Рабат, националният отбор на Алжир си осигури място сред най-добрите осем на Купата на африканските нации. С минимален, но изключително ценен успех с 1:0 над Конго след продължения, алжирците се превърнаха в седмия четвъртфиналист на престижния турнир.

Сблъсъкът между двата тима бе изпълнен с напрежение и оспорвани моменти, като редовното време не успя да излъчи победител.

Всичко се реши буквално в последните секунди на продълженията, когато Адил Булбина се превърна в герой за своята страна. След прецизно подаване от Рамиз Зеруки, Булбина хладнокръвно реализира попадението, което отприщи бурна радост сред алжирските фенове и футболисти.

След този драматичен успех, „пустинните лисици“ ще се изправят срещу коравия тим на Нигерия в следващата фаза на надпреварата. Четвъртфиналният двубой е насрочен за събота, като началният съдийски сигнал ще прозвучи в 18:00 часа българско време.


