Луис Суарес се готви за финален танц с Интер Маями

17 Декември, 2025 11:24 472 0

  • луис суарес-
  • интер маями-
  • нов договор-
  • последен сезон-
  • млс-
  • уругвайски нападател-
  • футболни новини-
  • маями хералд-
  • матео силвети-
  • футбол 2026

Легендата на уругвайския футбол пред нов договор

Луис Суарес се готви за финален танц с Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Луис Суарес е на прага да удължи престоя си в Интер Маями с още един сезон, разкриват източници, близки до клуба, цитирани от "Маями Хералд". 38-годишният уругваец, който се присъедини към отбора от Флорида през 2024 година, е готов да напише последната страница от своята бляскава кариера именно на американска земя.

В момента договорът на Суарес с Интер Маями е валиден до 31 декември 2025 г., но се очаква той да остане в тима и през сезон 2026, който най-вероятно ще бъде неговият финален сезон в професионалния футбол.

Изминалият сезон донесе на Интер Маями историческа победа в Купата на МЛС, но за Суарес той бе изпълнен с предизвикателства. В решаващите мачове опитният нападател отстъпи титулярното си място на младата надежда Матео Силвети, който само на 19 години впечатли с изявите си. Въпреки това, Суарес остави своя отпечатък – в рамките на 32 срещи през 2025 година, включително плейофите, той реализира 10 попадения и подаде за още 11 гола, доказвайки, че класата не се губи с годините.

 


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

