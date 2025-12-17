Луис Суарес се готви за финален танц с Интер Маями

Луис Суарес е на прага да удължи престоя си в Интер Маями с още един сезон, разкриват източници, близки до клуба, цитирани от "Маями Хералд". 38-годишният уругваец, който се присъедини към отбора от Флорида през 2024 година, е готов да напише последната страница от своята бляскава кариера именно на американска земя.

В момента договорът на Суарес с Интер Маями е валиден до 31 декември 2025 г., но се очаква той да остане в тима и през сезон 2026, който най-вероятно ще бъде неговият финален сезон в професионалния футбол.

Изминалият сезон донесе на Интер Маями историческа победа в Купата на МЛС, но за Суарес той бе изпълнен с предизвикателства. В решаващите мачове опитният нападател отстъпи титулярното си място на младата надежда Матео Силвети, който само на 19 години впечатли с изявите си. Въпреки това, Суарес остави своя отпечатък – в рамките на 32 срещи през 2025 година, включително плейофите, той реализира 10 попадения и подаде за още 11 гола, доказвайки, че класата не се губи с годините.